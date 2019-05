Kiina uhmaa Donald Trumpia: Voitamme kauppasodan

Kiinan kommunistisen puolueen lehti People’s Daily on julkaissut laajan kannanoton maan kärjistyneisiin kauppasuhteisiin Yhdysvaltain kanssa.

Lehden mukaan Kiina kestää pitkittyneen kauppasodan, vaikka pyrkiikin ensisijaisesti välttämään laajemman kriisin presidentti Donald Trumpin hallinnon kanssa. Artikkelissa kehotetaan jättämään huomiotta ”yksittäiset hetket tai välikohtaukset” ja keskittymään kansainvälisen politiikan vakauteen.

– Tällä hetkellä Yhdysvaltain päättäjät ovat valinneet taistelun ja painottavat lyhyen tähtäimen voittoja. Se kuitenkin sumentaa heidän kykynsä arvioida pidemmän aikavälin kehitystä, lehti kirjoittaa.

Hongkongilainen South China Morning Post -julkaisu huomauttaa, että artikkeli kirjoitettiin Guo Jiping -nimimerkillä. Analyytikoiden mukaan tällä yleensä viitataan siihen, että teksti heijastelee tarkasti kommunistijohdon kantaa tärkeissä asiakysymyksissä.

People’s Dailyn kannanoton mukaan Kiinan poliittinen järjestelmä antaa maalle ”ainutlaatuisen etulyöntiaseman” suhteessa Yhdysvaltoihin.

– Yhdysvallat ei voi kontrolloida Kiinaa eikä se voi jarruttaa sen kehitystä, lehti kirjoittaa.

Yhdysvaltain ja Kiinan kauppaneuvottelujen 11. kierros päättyi viime perjantaina tuloksettomana, minkä seurauksena presidentti Donald Trump korotti kiinalaistuotteiden tuontitulleja 10 prosentista 25 prosenttiin.

– Sanon avoimesti presidentti Xi [Jinpingille] ja monille kiinalaisille ystävilleni: Kiina kärsii pahoin, jos ette tee sopimusta, sillä yritysten on kohta pakko lähteä Kiinasta muihin maihin, Donald Trump kirjoitti maanantaina twitterissä.

– Teillä oli loistava diili, joka oli lähes valmis, ja te päätitte peräytyä siitä! Trump jatkoi.

I say openly to President Xi & all of my many friends in China that China will be hurt very badly if you don’t make a deal because companies will be forced to leave China for other countries. Too expensive to buy in China. You had a great deal, almost completed, & you backed out!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2019