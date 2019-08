Kiina uhkaa USA:ta vakavilla seurauksilla hävittäjäkaupasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Presidentti Donald Trump ilmoitti myyvänsä Taiwanille 66 kappaletta F-16-hävittäjiä.

Kiinan hallitus on esittänyt voimakkaita vastalauseita Yhdysvaltain suunnittelemille hävittäjäkaupoille Taiwaniin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sunnuntaina hyväksyneensä 66 F-16V-torjuntahävittäjän myymisen noin 7,2 miljardin euron kokonaishinnalla.

Trumpia edeltäneen presidentti Barack Obaman hallinto hylkäsi Taiwanin vastaavan pyynnön, mutta ehdotti vuonna 1992 myytyjen vanhojen F-16-mallien päivittämistä.

Kiinan ulkoministeriön mukaan päätös rikkoo räikeästi niin sanottua yhden Kiinan politiikkaa, jonka mukaan mukaan Taiwan on Kiinaan kuuluva ”kapinallismaakunta”. Maan näkökulmasta Taiwanin puolustuskyvyn vahvistaminen uhkaa Kiinan suvereniteettia ja kansallista turvallisuutta.

– Kiina on lähettänyt Yhdysvalloille lukuisia vakavia vetoomuksia F-16V-hävittäjien myynnistä Taiwanille. Yhdysvaltojen on nyt vastattava kaikista myynnin seurauksista, ministeriön tiedottaja Geng Shuang sanoi South China Morning Post -lehden mukaan.

Hän kehotti Trumpin hallintoa harkitsemaan vielä kaupan perumista.

– Kiina aikoo ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla se puolustaa omia etujaan tilanteen kehittymisestä riippuen.

Geng ei selventänyt, mitä varsinaisia vastatoimia maa harkitsee. Asiantuntijoiden mukaan kevyemmät toimet voisivat olla esimerkiksi puolustushallintojen yhteyksien jäädyttämistä. Kiina asetti heinäkuussa pakotteita amerikkalaisille yrityksille, jotka osallistuivat Taiwanille myytävien panssarivaunujen, ohjusten ja muun sotilaskaluston myyntiin.

Merkittävä vahvistus ilmapuolustukseen

Hävittäjäkauppa edellyttää vielä Yhdysvaltain senaatin lupaa. Presidentti Trump huomautti sunnuntaina, että Taiwan-yhteistyöstä koituu huomattavaa taloudellista hyötyä Yhdysvalloille.

– Kyseessä on kahdeksan miljardia dollaria. Se on paljon rahaa ja tarkoittaa paljon työpaikkoja. Tiedämme, että he käyttävät F-16-hävittäjiä vastuullisesti, Donald Trump sanoi medialle.

Taiwanin mukaan Trumpin päätös helpottaa demokratian ja vapauden puolustamista Taiwanissa.

– Uudet sotilaskoneet vahvistavat huomattavasti ilmataistelukykyämme. Olemme jatkossakin sitoutuneita alueen rauhan ja vakauden turvaamiseen, maan presidentinkanslian tiedottaja Alex Huang sanoi.