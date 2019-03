Kiina uhkaa lehdistönvapautta kansainvälisesti

Kiinan tavoite on estää kaikki hallintoaan kohtaan esitetty kritiikki, sanoo Toimittajat ilman rajoja.

Kiina on tiukentanut otettaan mediasta rajojensa ulkopuolellakin. Nyt valtio kehittelee uutta mediastrategiaa, joka uhkaa lehdistönvapautta maailmanlaajuisesti. Toimittajat ilman rajoja -järjestö RSF paljastaa China’s Pursuit of a New World Media Order -raportissaan Kiinan mediastrategian. Raportti on luettavissa RSF:n sivuilla.

Järjestön mukaan siihen kuuluu esimerkiksi Kiinan kansainvälisten tv-lähetysten modernisointi, massiivinen mainostilan osto kansainvälisissä medioissa, ulkomaiseen mediaan soluttautuminen sekä kiristyksen, häirinnän ja ahdistelun lisääminen verkossa massiivisesti.

– Pekingin hallinnon alla toimittajien ei ole tarkoitus olla vastavoima valtiolle, vaan heidän tehtävänsä on levittää Kiinan propagandaa. Jos demokratiat eivät tätä vastusta, Peking tyrkyttää propagandaansa ja näkemyksiään muuallekin maailmaan, mikä on suuri uhka journalismille ja demokratialle, varoittaa RSF:n pääsihteeri Cristophe Deloire.

Väkivaltaa ja uhkailua

Peking käyttää uhkailua ja väkivaltaa hiljentääkseen toisinajattelijoita jopa demokraattisissa valtioissa. Freelancetoimittajista valtamedioihin, painotaloista sosiaalisen median alustoihin, ei yksikään linkki uutistuotannon ketjussa ole immuuni Pekingin ”näkymättömälle kädelle”, raportissa sanotaan.

Edes Kiinan suurlähettiläät eivät enää epäröi panetella artikkeleita, jotka kyseenalaistavat Kiinan virallisen narratiivin, kuten Ruotsissa nähtiin.

SVT Nyheter julkaisi verkkosivuillaan Ruotsin Taipei Missionin edustajan David Liaon artikkelin, jossa pyydettiin tukea Taiwanin demokratialle Kiinan uhkaa vastaan. Liaon artikkelin julkaisun jälkeen Kiinan Tukholman-suurlähetystön verkkosivuilla julkaistiin Tukholman Kiinan-suurlähettilään Gui Congyoun kirjoitus, jossa hyökättiin SVT Nyheteria vastaan.

Britanniassa Kiinan valtionjohtoinen tv-yhtiö China Global Television Network CTGN avasi viime joulukuussa tuotantokeskuksen Lontooseen, johon se palkkasi 90 työntekijää. Keskuksen tarkoitus on tuottaa ohjelmia, jotka levittävät Kiinan hallinnon propagandaa Euroopassa, kuten CTGN:n Washingtonissa sijaitseva tuotantokeskus tekee jo Amerikoissa ja Nairobin keskus Afrikassa.

Google puolestaan kehitteli Piilaaksossa sensuroitua Dragonfly-hakukonetta päästäkseen takaisin Kiinan markkinoille. Omien työntekijöidensä ja kansalaisjärjestöjen painostuksen tuloksena yhtiö pakotettiin viime marraskuussa keskeyttämään suunnitelmansa.

”Kriittisen ajattelun” harjoittelua Pekingissä

Raportin mukaan viimeisen vuosikymmenen aikana Kiina on investoinut valtavat määrät rahaa saadakseen omat mediansa saavuttamaan kansainväliset yleisöt. Valtio on onnistunut: valtionjohtoinen CGTN lähettää TV-ohjelmia 140:ssä maassa ja Kiinan kansainvälinen radiokanava China Radio International tekee lähetyksiä 65:llä kielellä.

Kiinan hallinto on myös onnistunut vakuuttamaan kymmeniä tuhansia journalisteja kehittyvistä maista matkustamaan Pekingiin harjoittamaan ”kriittistä ajattelua”. Matkakulut on korvattu kokonaan ja vastineeksi toimittajat ovat tuottaneet hallinnolle suotuisaa lehdistömateriaalia.

Omien rajojensa sisäpuolella hallinto on ostanut lähes kaikki kriittiset mediat ja laittanut ne levittämään Kiinan kommunistisen kansanpuolueen propagandaa.

Peking myös levittää sensuuriaan ja valvontatyökalujaan muuallekin maailmaan. Niihin kuuluvat muun muassa hakukone Baidu ja WeChat -pikaviestipalvelu. Kiina myös rohkaisee autoritäärisiä hallintoja kopioimaan rajoittavia säädöksiään, mikä on erittäin tehokas strategia etenkin Kaakkois-Aasiassa.

– Tiivistettynä Kiinan tavoite on estää kaikki hallintoaan kohtaan esitetty kritiikki ja saada mediat ympäri maailman käyttäämään vain sille itselleen edullista kieltä, raportissa sanotaan.

Kiina on RSF:n vuoden 2018 lehdistönvapausindeksissä viidenneksi viimeisellä sijalla. Joka vuosi julkaistavassa indeksissä listataan 180 valtiota niiden lehdistönvapaustilanteen mukaan.