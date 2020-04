Kiina tyrmäsi Pohjois-Korean ehdotuksen, pelkää koronaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiina pelkää viruksen livahtavan takaisin maaperälleen, jos kaupankäynti Pohjois-Korean kanssa jatkuu liian aikaisin.

Kiina hylkäsi koronaviruksen pelossa Pohjois-Korean ehdotuksen kahdenvälisen kaupan jatkamisesta huhtikuun puolivälistä alkaen, kertoo uutissivusto Radio Free Asia.

Kiina ehdotti sen sijaan, että maiden välinen raja avattaisiin kuukautta myöhemmin.

Pohjois-Korea keskeytti kaupan tammikuun lopussa. Kim Jong-unin hallinto pelkäsi koronan leviävän Kiinasta rajan yli Pohjois-Koreaan.

Nyt tilanne on päinvastainen. Koronan kuriin saanut Kiina pelkää viruksen livahtavan takaisin maaperälleen, jos kaupankäyntiä jatketaan liian aikaisin.

Pohjois-Korea ei ole vahvistanut virallisesti yhtäkään COVID-19-tapausta. Taudin uskotaan kuitenkin levinneen maahan. Valtionmedian mukaan tuhansia kansalaista on asetettu tarkkaan valvontaan. Lisäksi useita alueita on asetettu karanteeniin ja suuria tapahtumia on peruttu. Hiljattain 180 sotilaan kerrottiin kuolleen koronaviruksen aiheuttamiin oireisiin.

Nimettömänä esiintyvien lähteiden mukaan koronapotilaiden määrä kasvaa Pohjois-Koreassa, ja Kiina on tietoinen tästä.

Kauppa Kiinan kanssa on Pohjois-Korean tärkein keino hankkia paljon kaivattua ulkomaan valuuttaa. Siksi kaupan jatkaminen on tärkeää Kimin hallinnolle mutta myös kansalaisille.

Monilla pohjoiskorealaisilla on ollut vaikeuksia hankkia elantoaan sen jälkeen, kun rajoitustoimet astuivat voimaan, koska he osallistuvat kiinalaisten tuotteiden kuljettamiseen ja jälleenmyyntiin.

Pohjois-Korea rajan kerrotaan pysyvän suljettuna ainakin toukokuun puoliväliin asti.