Kiina testaa videolla jättimäistä ”kaikkien pommien äitiä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pommin on valmistanut Kiinan aseteollisyysyritys Norinco.

Kiina on julkaissut videon uudesta jättimäisestä tavanomaisesta pommista. Aseen on kehittänyt kiinalainen aseteollisuusyritys Norinco.

30. joulukuuta 2018 kuvatulla videolla näkyy, kuinka kiinalaisversio Tupolev Tu-16:sta, raskas pommittaja Xian H-6K, pudottaa erittäin suuren lentopommin. Pommi räjähtää videolla hieman myöhemmin.

Länsimediassa testattua kiinalaispommia on jo ehditty kutsua kiinalaisten ”kaikkien pommien äidiksi” viittauksena amerikkalaiseen GBU-43/B MOAB-pommiin (”Mother of all Bombs”).

Tämänkaltaiseen raskaan tavallisen lentopommin käyttäminen vaatisi ilmaherruutta ja sen käyttötarkoitus olisi varsin rajallinen.