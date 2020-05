Kiina testaa kaikki Wuhanin 11 miljoonaa asukasta

Kiina aikoo tehdä koronavirustestin kaikille Wuhanin 11 miljoonalle asukkaalle. Testit on määrä suorittaa vain kymmenessä päivässä. Kiinan median mukaan jokaisen kaupunginosan vastaavien viranomaisten on valmisteltava suunnitelma alueen asukkaiden testauksen toteuttamiseen.

Koronapandemian alkulähteenä pidetyssä Wuhanissa on herännyt huoli uudesta epidemiasta. Kaupungissa havaittiin maanantaina viisi uutta tapausta. Sunnuntaina Wuhanissa tehtiin ensimmäinen koronadiagnoosi sitten huhtikuun alun.

BBC:n mukaan kaikki tartunnat olivat peräisin samasta talosta. Kaikkien uusien tapausten on kerrottu olleen oireettomia.

Hudson Instituten vanhempi vieraileva tutkija Bruno Maçães huomauttaa Twitterissä, ettei esimerkiksi New Yorkissa kyetty tällaiseen.

– Ei ole mahdotonta, että tämän tarkoituksena on myös näyttää Yhdysvalloille, miten hommat hoidetaan. Tämäkin on taistelu, hän toteaa.

Here we go. Wuhan will test all its 11 million citizens in a 10-day sprint. Something is up, but massive response pic.twitter.com/RTq7KEfMec

— Bruno Maçães (@MacaesBruno) May 12, 2020