Kiina toi propagandansa some-aikaan

Kommunistivaltio hyödyntää Hollywoodin ja netin keinoja.

Uusi elokuvaversio nosti Kiinassa jättisuosioon vuonna vanhan propagandalaulun, uutisoi New York Times. Maa tavoittelee uusilla tavoilla erityisesti nuorten isänmaallisuuden lisäämistä.

Alun perin vuonna 1985 tehdyn Minun kansani, minun maani -laulun uutta versiota on nyt katsottu Tencent Video -palvelussa yli 75 miljoonaa kertaa. Palvelu on yksi Kiinan kolmesta suuresta videotoistopalvelusta.

18-vuotias opiskelija Lu Yingxin kertoo katsoneensa laulun nimellä julkaistun kiinalaiselokuvan ensimmäisen kerran viime sunnuntaina ja laulaneensa laulua koko viikon sen jälkeen. Elokuvassa vanhan propagandalaulun uuden version esittää kiinalainen supertähti Faye Wong.

Yingxin kertoo, että laulun vanhaa versiota tavattiin laulaa koulun oppitunneilla.

– Se oli kaunis. Mutta se oli myös osa isänmaallista opetusta, joten tunsin olevani pakotettu laulamaan. Elokuvan ja sotilasparaatin katsomisen jälkeen lauloin sitä sydämeni pohjasta, Yingxin kuvaa.

Elokuva ja uusi versio laulusta on osa Kiinan uutta propagandaa. Maa on vähitellen oppinut hyödyntämään lyhyitä videoita, Hollywood-elokuvia ja mobiilipelejä saavuttaakseen ihmisten kiinnostuksen. Jokin aika sitten niin moni kiinalainen yritti lisätä maansa lipun Kiinassa käytetyn We Chat -palvelun profiilikuvaan, että verkkosivusto kaatui.

Isänmaallisen innostuksen levittämisessä Kiina on onnistunut hyvin, arvioi Dali Yang, politiikan tutkimuksen professori Chicagon yliopistosta.

– Vaikka huomioitaisiin ihmiset, jotka pyrkivät piilottamaan negatiiviset mielipiteensä hallinnolta, on kommunistisen puolueen tuki edelleen erittäin korkea muihin maihin verrattuna, Yang sanoo.