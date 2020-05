Kiina syyttää häntä Patient Zeroksi, ei ole edes sairastanut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amerikkalainen virkailija on nostettu disinformaation keskipisteeksi.

Kiinan valtiollinen trollikampanja levittää CBS:n mukaan salaliittoteorioita USA:n armeijassa siviilinä työskentelevästä Maatje Benassista ja hänen Matt-miehestään.

Vyörytyksessä Benassin väitetään olevan COVID-19 Patient Zero eli koronaviruksen ensimmäinen potilas, koko pandemian käynnistäjä. Väitteet tekee erikoiseksi muun muassa se, että Benassit eivät todellisuudessa ole sairastaneet koronaa.

Maatje Benassi työskentelee Virginiassa Fort Belvoirin tukikohdassa miehensä tavoin ja on reservin kersantti.

Sosiaalisessa mediassa nähdyssä kampanjassa Benassin väitetään saaneen lokakuussa koronan urheilukisoissa Wuhanissa. Väitteet aloitti amerikkalainen salaliittoteoreetikko, ja Kiina otti ne omakseen.

Häirintä on muuttanut Benassin elämän. Hänelle vyöryy uhkauksia, ja hänen kotiosoitteensa on julkistettu. ”Kuin heräisi pahasta unesta painajaiseen, päivästä toiseen”, hän kuvailee CNN:lle.

Trollaavia Youtube-videoita on katsottu satoja tuhansia kertoja. Kiinan diplomaatit ja valtiollinen media ovat levittäneet niitä. Kiinan kommunistisen puolueen The Global Times on väittänyt USA:n tuoneen viruksen Kiinaan tukikohdasta urheilukisoissa.