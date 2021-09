Kiina syyttää Australiaa kansanmurhasta

Kiinan hallitus reagoi raivokkaasti syyskuussa solmittuun AUKUS-sopimukseen, jonka myötä Yhdysvallat, Australia ja Britannia tiivistävät sotilaallista yhteistyötään Tyynenmeren alueella.

Sopimus on nähty vastavetona Kiinan kasvavalle vaikutusvallalle. Australia saa harvinaisen mahdollisuuden hankkia ydinkäyttöisiä sukellusveneitä, joiden iskukyky ja toimintamatka ovat perinteisiä sukellusveneitä parempia. Ne eivät tarvitse polttoainetäydennystä vuosikymmeniin.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Zhao Lijian jatkoi Australian ryöpytystä pitämässään tiedotustilaisuudessa. Hän arvosteli maan pakolaispolitiikkaa, osallistumista Afganistanin operaatioon ja Australian alkuperäisväestön kohtelua.

Tiedottajan mukaan Australian hallitus ei ole valvonut riittävästi maan ulkopuolella toimivien pakolaiskeskusten toimintaa.

– Suuri määrä pakolaisia ja siirtolaisia on siirretty pitkäksi aikaa olosuhteisiin, joissa he kärsivät henkisesti ja fyysisesti. Kuolemantapauksiakin sattuu ajoittain, Zhao Lijian sanoi.

Hänen mukaansa Australialla on ”synkkä historia”.

– Australia syyllistyi alkuperäisväestön kansanmurhaan ja aiheutti pysyvää vahinkoa ”varastetulle sukupolvelle” ottamalla 100 000 aboriginaalien lasta väkisin perheiltään.

Ulkoministeriön tiedottaja huomautti, että alkuperäisväestön osuus on vain 3,3 prosenttia koko maan väestöstä, mutta 28 prosenttia vangeista.

Zhao päätti raivokkaan monologinsa syyttämällä Australiaa sotarikoksista Afganistanissa.

– Australian sotilaat surmasivat brutaalilla tavalla sotavankeja ja siviilejä ampumalla ja viiltämällä heidän kurkkunsa auki Afganistanissa. Totuus on tullut ilmi, mutta oikeutta ei ole vielä saatu, tiedottaja sanoi.

#Australian troops brutally killed prisoners of war & civilians by shooting or throat-slitting in #Afghanistan. Truth has come to light, but justice is yet to be upheld. Those who committed war crimes remain at large. Afghan lives matter. Australia owes the world an explanation. pic.twitter.com/KfI5KvkYVq

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) September 23, 2021