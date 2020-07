Kiina rokottaa jo koronaa vastaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

CanSino-yhtiön rokote on hyväksytty toistaiseksi vain asevoimien käyttöön.

Kiina on antanut ensimmäisenä maailmassa rajoitetun hyväksynnän uuden koronaviruksen vastaiselle rokotteelle.

CanSino-yhtiön ja Pekingin bioteknologian instituutin Ad5-nCoV-rokotteelle myönnettiin 25. kesäkuuta vuoden mittainen erityislupa asevoimien käyttöön.

The New York Timesin mukaan on epäselvää, onko rokote vapaaehtoinen vai pakollinen Kansan vapautusarmeijan sotilaille ja upseereille.

Kiina on väittänyt, ettei kahden miljoonan aktiivisotilaan asevoimissa ole havaittu kesään mennessä yhtäkään koronavirustapausta. Asiantuntijat ovat pitäneet väitettä epäuskottavana maan tartuntatilastojen valossa.

CNN:n mukaan CanSino ei ole täsmentänyt rokoteohjelman laajuutta tai kohdentamista esimerkiksi tiettyihin asevoimien yksiköihin.

Adenovirukseen pohjautuvan Ad5-nCoV-rokotteen todettiin tuottavan koehenkilöille vahvan immuunivasteen koronavirusta vastaan. Lähes puolet ilmoitti rokotteen tilapäisinä sivuvaikutuksina kuumetta, väsymystä ja päänsärkyä.