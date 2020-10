Kiina poisti tiukimmat koronarajoitukset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Talouden aktiviteetti on palautunut lähelle normaalia.

Koronapandemian leviämisen estämiseksi tehdyt toimet Kiinan sisällä on jo laajalti purettu, selviää Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen (Bofit) viikkokatsauksesta.

Viime viikkoina Kiinassa on ilmoitettu keskimäärin kymmenisen uutta koronatapausta päivittäin, joiden kuitenkin on kaikkien kerrottu tarttuneen ulkomailta. Uusia kuolemantapauksia ei ole raportoitu sitten toukokuun.

– Ehkä enemmän kuin viralliset tartuntatilastot, epidemian laantumisesta kertoo se, että kotimaassa asetettuja tiukkoja rajoitustoimia on lievennetty merkittävästi tai ne on jo kokonaan poistettu, katsauksessa todetaan

Bofitin mukaan laaja testaus ja paikallisesti kohdennetut epidemian torjuntatoimet ovat mahdollistaneet talouden aktiviteetin palautumisen lähelle normaalia.

– Koronarajoituksia asetettiin ja niitä on purettu alueellisesti tautitilanteen mukaan. Paikallisiin tautiryppäisiin puututaan yhä herkästi. Tartunnalle altistuneet kaupungit on luokiteltu riskialueisiin, joille on määritelty omat suojaustoimenpiteet. Esimerkiksi pari viikkoa sitten pienessä kaupungissa Yunnanin provinssissa asetettiin joksikin aikaa ulkonaliikkumiskielto uuden tautiryppään puhjettua.

Bofit kertoo, että tiukimmat rajoitukset on koko maassa poistettu. Suojaustoimia sekä henkilömäärärajoituksia on yhä voimassa ja kansalaisilta vaaditaan puhelimen koronasovelluksen käyttöä.

Kevätlukukaudella kouluja alettiin avata alueittain jo maaliskuusta lähtien ja syyslukukauden alkaessa oppilaat palasivat kouluihin koko maassa. Elokuvateatterit saivat suuressa osassa maata avautua heinäkuussa ja syyskuun puolivälistä lähtien niiden sallittiin lisätä kapasiteettia 75 prosenttiin.

– Kotimaanmatkustus on pitkälti palautunut normaaliksi ja kotimaan lentoja on lisätty. Epidemia sai monet suosimaan oman auton käyttöä, mikä näkyi pitkään julkisen liikenteen vähäisenä käyttönä. Syyskuussa matkustajamäärät suurimpien kaupunkien metroissa olivat kuitenkin jo noin viime vuoden tasolla.

Keskeiset voimassa olevat rajoitukset koskevat ulkomaanmatkustusta. Lähes kaikkien ulkomaalaisten pääsy maahan evättiin maaliskuun lopulla.

Tiukkoja rajoituksia on viime viikkoina alettu purkaa ja syyskuun lopulta lähtien ulkomaankansalaisten, joilla on voimassa oleva oleskelulupa, on sallittu palata maahan. Jo tätä ennen ulkomaalaiset ovat voineet päästä maahan hakemalla erikoisviisumia.

Ulkomainen turismi on yhä hyvin rajoitettua, mihin lisäksi vaikuttaa kaikilta ulkomailta saapuvilta vaadittava 14 päivän karanteeni.

– Kiinan ulkopuolella koronavirus leviää yhä nopeasti, ja monissa maissa on jouduttu ottamaan uusia rajoitustoimia käyttöön.

Oxfordin yliopiston ylläpitämä indeksi koronarajoitustoimien tiukkuudelle ottaa huomioon muun muassa koulujen ja työpaikkojen sulkemisen sekä rajoitukset liikkumiselle ja joukkotapahtumille. Indeksin mukaan Kiina on keventänyt rajoitustoimiaan erityisesti viime viikkoina.

