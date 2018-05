Kiina nöyrtyi USA:lle – kauppatasetta aletaan korjata

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maa lupaa lisätä tuotteiden ja palveluiden tuontia Yhdysvalloista merkittävästi.

Yhdysvaltain ja Kiinan väliset kauppaneuvottelut ovat tuottamassa tulosta, kertoo The Hill. Maiden välillä on pelätty kauppasotaa niiden uhkailtua toisiaan merkittävillä tuontitulleilla. Taustalla on Yhdysvaltain halu pienentää kauppataseensa alijäämää Kiinaan nähden.

Maiden neuvotteluista antaman yhteisen tiedotteen mukaan Kiina tulee lisäämään merkittävästi yhdysvaltalaisten tuotteiden ja palveluiden tuontia ”kohdatakseen kiinalaisten kasvavat kulutustarpeet sekä tarpeensa korkealaatuisessa taloudellisessa kehityksessä”. Huomattavia lisäyksiä on julkilausuman mukaan luvassa ainakin maatalous- ja energiatuotteisiin.

Yhdysvallat oli aiemmin uhannut Kiinaa jopa 150 miljardin dollarin tuontitulleilla. Kiina puolestaan oli tämän toteutuessa uhannut asettaa yhdysvaltalaisille tuotteille 50 miljardin tullimaksut.

Lähteiden mukaan Kiina ei kuitenkaan suostunut Yhdysvaltain tavoitteeseen puolittaa kauppataseen alijäämä.