Kiina-kriittinen presidentti voittamassa Taiwanin vaalit

Tsai Ing-wen on saanut äänistä 57,3 prosenttia, kun 98 prosenttia äänistä on laskettu.

Istuva presidentti Tsai Ing-wen on voittamassa Taiwanin presidentinvaalit, uutisoi The Washington Post.

Kun äänistä on laskettu yli 98 prosenttia, näytti Tsain voitto 57,3 prosentin ääniosuudella näyttää varmalta. Vastaehdokas Han Kuo-yu on soittanut Tsaille ja onnitellut tätä vaalituloksesta.

Tsai Ing-wen on Taiwanin istuva presidentti, joka edustaa Kiinaan kriittisesti suhtautuvaa DDP-puoluetta. Vielä vuosi sitten Tsain kannatus oli heikkoa, mutta Kiinan lisääntynyt aggressiivisuus Hongkongia kohtaan on nostanut tämän kannatusta. Tsai on toistuvasti pitänyt Hongkongin tapahtumia varoittavana esimerkkinä Taiwanille.

Tsain vastaehdokas Han Kuo-yu puoletaan edustaa Kiina-myönteistä Kuomintang-puoluetta. Hanin kampanjointia on pidetty Trump-tyylisenä populismina. Han Kuo-yun sai äänistä 38,5 prosenttia. Kisan kolmas ehdokas James Soong sai äänistä 4,2 prosenttia.

Taiwanin vaaleja on pidetty vuoden 2020 tärkeimpinä vaaleina. Australian entinen diplomaatti Natasha Kassam Sydneyläisestä Lowy-instituutista arvioi, että Taiwan tarjoaa aavistuksen siitä, mitä muut demokratiat tulevat kohtaamaan.

– Taiwan ei ole vain ennakkotapaus maailman strategialle Kiinan lisääntyvästä autoritarismista selviämiseen, vaan Taiwan on ollut Kiinan kommunistisen puolueen aggression etulinjassa vuosikymmeniä, Kassam sanoi.

– Samalla kun se yrittää puolustaa demokraattisia instituutioitaan, se yrittää myös säilyttää taloudelliset suhteensa kiinaan, Kassam jatkaa.