Kiina kiistää peittelyn – Wuhanin koronaluku hyppäsi

Koronavirukseen menehtyneiden määrä nousi ilmoituksen perusteella 50 prosenttia aiempaan verrattuna.

Kiinan viranomaiset ovat päivittäneet koronavirukseen kuolleiden kokonaismäärää Wuhanin kaupungissa. Uusi luku on 3869 eli 50 prosenttia aiempaa suurempi.

BBC:n mukaan Kiinan ulkoministeriö on kiistänyt jyrkästi epäilyt, joiden mukaan maa on vähätellyt todellisia tartunta- ja kuolleisuuslukuja.

Ministeriön tiedottaja Zhao Lijianin mukaan kyseessä on ”tilastollinen tarkistus” tietojen paikkansapitävyyden varmistamiseksi.

Radio Free Asian ja Caixin-lehden mukaan suuret uurnatoimitukset maaliskuulta lähtien viittaavat paljon kerrottua suurempaan uhrilukuun. Koronavirukseen menehtyneitä voisi olla krematorioiden toiminnan perusteella jopa 16-kertainen määrä eli 42 000–46 800 henkilöä. Wuhanin 84 krematoriouunin kerrotaan toimineen vuorokauden ympäri noin kuukauden ajan.

Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kiihdyttänyt Kiinaa kohtaan esitettyä arvostelua. Hänen mukaansa olisi naiivia olettaa, että Kiinan toimenpiteet olisivat olleet huomattavasti muita maita parempia.

– Emme tiedä. On selvästi asioita, joita on tapahtunut, joista emme vielä tiedä, Macron sanoi Financial Timesille.

Kiinan Ranskan-suurlähettiläs kutsuttiin viikonloppuna puhutteluun lähetystön verkkosivuilla julkaistun kohuartikkelin johdosta. Nimettömän diplomaatin kirjoittamassa artikkelissa väitettiin länsimaiden jättäneen ”vanhukset kuolemaan hoivakoteihin”.

Zhao Lijianin mukaan kyseessä oli väärinkäsitys. Hän painotti, ettei Kiina ole arvostellut Ranskan toimenpiteitä eikä aio tehdä niin jatkossakaan.

Yhdysvallat on ilmoittanut tutkivansa väitteitä, joiden mukaan koronavirus olisi päässyt vahingossa leviämään Wuhanissa sijaitsevasta viruslaboratoriosta. Lepakoiden koronaviruksia tutkivan laboratorion puutteellisista turvatoimista varoitettiin jo vuosia sitten.