Kiina kieltää tatuoinnit ammattijalkapalloilijoilta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joukkueiden tulee järjestää pelaajilleen myös oikeaoppisen ajattelun koulutusta.

Kiinan urheiluhallinto on kieltänyt tatuoinnit jalkapalloilijoilta, kertoo South China Morning Post. Myös jo olemassa olevat tatuoinnit on määrätty poistettaviksi.

Urheiluhallinnon ohjeistuksen mukaan jalkapallojoukkueiden tulee järjestää pelaajilleen myös ideologian ja oikeaoppisen poliittisen ajattelun koulutusta.

Kiinan urheiluhallinto on ilmoittanut alkavansa seurata tiukasti ammattijalkapalloilijoiden tatuointeja. Urheilijoiden tatuointeihin on jo vuosien ajan suhtauduttu maassa kielteisesti. Osa jalkapalloilijoista on joutunut peittämään tatuointejaan esimerkiksi maaotteluissa.

Uusien sääntöjen myötä tatuoidut pelaajat eivät saa pelata maaotteluissa laisinkaan. Suunnitteilla on myös rangaistuksia pelaajille, jotka eivät suostu noudattamaan maan urheiluhallinnon määräystä tatuointien poistamisesta.

Kiinan kommunistinen puolue näkee tatuointien edustustavan haitallista mallia kiinalaisille. Perinteisesti Kiinassa on suhtauduttu negatiivisesti tatuointeihin, mutta niiden suosio on kasvanut erityisesti nuorison joukossa. Myös ammattijalkapalloilijoiden joukossa tatuoinnit ovat viime vuosina yleistyneet.