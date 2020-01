Kiina kieltää eläinkaupan ulkomaille

Koronaviruksen uskotaan tarttuvan jo itämisvaiheessa.

Kiina on kieltää kaiken ulkomaille kohdistuvan eläinkaupan. Koronaviruksen alkuperä on jäljitetty Kiinan Wuhanin kauppa-alueelle, jossa mereneläviä on myyty laittomasti. Viruksen varoitetaan tarttuvan jo itämisvaiheessa, uutisoi The Independent.

Vuosina 2002–2003 kauhua herättäneen, koronaa vastaavan SARSin, kerrottiin tuolloin myös saaneen alkunsa laittoman villieläinkaupan seurauksena Guangzhoun kaupungissa. Molempien virusten alkuperäisinä kantajina ovat olleet eläimet.

Kiinaa vaaditaan sulkemaan myös maansisäiset villieläimiä myyvät kauppapaikat.

– Jos laittomat kauppapaikat jatkavat olemassaoloaan ja ihmiset ostavat laitonta villieläinten lihaa, tulemme kohtaamaan jatkossakin uusia virusriskejä. Ne ovat todennäköisesti edeltäjiään vaarallisempia ja niiden riski levitä pandemiaksi on suurempi, Wildlife Conservation Society:n terveyspuolen johtaja Christian Walzer varoittaa The Independentille.

Viruksen itämisaika vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Viranomaiset ovat todenneet, että koronavirus kykenee leviämään jo itämisvaiheessa, eli silloin, kun näkyviä oireita tartunnasta ei vielä edes ole.

Koronavirukseen on tähän mennessä kuollut Kiinassa 56 ihmistä ja jopa 2000 ihmisen epäillään sairastuneen siihen. Lisäksi Kanada on ilmoittanut, että yksi ihminen hakeutunut hoitoon koronavirusepäilyn takia ja testitulokset ovat varmistuneet positiivisiksi.