Kiina, Venäjä ja Iran huippukokouksessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viranomaiset tyhjensivät koko merenpuoleisen Qingdaon asukkaista, kauppiaista ja vierailijoista ennen johtajien saapumista.

Times of India kertoo Kiinan isännöivän presidentti Xi Jinpingin johdolla Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO) 18. huippukokousta satamakaupunki Qingdaossa. Huippukokous on kaksipäiväinen.

Yhteistyöjärjestöön kuuluvat Kiinan ja Venäjän lisäksi Keski-Aasian entiset neuvostotasavallat sekä Intia ja Pakistan. Venäjältä saapuu presidentti Vladimir Putin, Intiasta pääministeri Narendra Modi ja Pakistanista presidentti Mamnoon Hussain. Tarkkailijajäsen Irania edustaa presidentti Hasan Ruhani.

Kokous ajoittui aikaan, jolloin presidentti Donald Trump on yksipuolisesti irtisanoutunut vuonna 2015 solmitusta Iranin ydinsopimuksesta. Ulkopuoliset tarkkailijat arvioivat yhtenä asiakysymyksenä olevan Iranin aseman korottaminen tarkkailijajäsenestä täysjäseneksi. Tätä Iran on odottanut vuodesta 2008 lähtien, mutta vuoden 2015 ydinsopimus poisti esteen liittymiselle.

Varsinaisesti Shanghain yhteistyöjärjestöllä ei ole muuta yhtenäistä aatteellista linjaa kuin ekstremismin, terrorismin ja separatismin vastustaminen. Kiinan julkisen turvallisuuden ministeriön edustaja Liao Jinrong korosti, että SCO on järjestönä estänyt ”satoja” terrorihankkeita. Terrorismin lisäksi käsiteltäviä turvallisuusaiheita ovat kyberturvallisuus, ylikansallinen rikollisuus ja huumekauppa.

Turvallisuuden lisäksi käsiteltävänä on taloudellinen yhteistyö. Ulkopuolisten tarkkailijoiden mukaan Kiina hakenee partnereiltaan tukea vaikutusvaltaansa Euraasiassa kasvattaville hankkeille. Esimerkki tällaisesta hankkeesta on Kiinan ajama ”yksi vyö, yksi tie”-aloite, jonka tarkoituksena on luoda uusi Kiina-keskeinen talous- ja yhteistyöalue.