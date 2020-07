Kiina haluaa taistella USA:n kanssa – ”tulee konflikti”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tiukka kanta aluevaatimuksiin on suuri muutos aiempaan.

Yhdysvaltain ja Kiinan kiristyneet välit ovat viime aikoina heikentyneet entisestään, toteaa USA:n ulkoministeriön entinen virkailija, Center for Strategic and International Studies -ajatushautomon tutkija James Lewis.

– Jossain vaiheessa viimeisen viiden vuoden aikana Kiinan presidentti Xi Jinping päätti, että on aika syrjäyttää Yhdysvallat ja että nyt on Kiinan vuoro olla maailman johtava valta, Lewis sanoo NBC Newsille.

– Ja se tarkoittaa sitä, että hän aikoo taistella kanssamme. Siitä ei muodostu toista kylmää sotaa, mutta siitä tulee ehdottomasti konflikti.

Yhdysvaltain ja Kiinan kauppakiistat pakotteineen ovat jatkuneet jo pari vuotta, ja USA:n presidentti Donald Trumpin hallinto on arvostellut kovin sanankääntein Kiinaa koronavirustilanteen huonosta hoitamisesta antaen ymmärtää, että virus on lähtöisin kiinalaisesta laboratoriosta. Kiina on ärsyyntynyt syytöksistä ja kiistänyt ne tiukasti.

Välit kiristyivät entisestään, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo kutsui tämän viikon maanantaina Kiinan aluevaatimuksia Etelä-Kiinan merellä laittomiksi.

Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Juha Vuori sanoi Ylelle, että tämä on suuri muutos Yhdysvaltojen aikaisempaan linjaan. Aiemmin Yhdysvallat on kommentoinut Kiinan toimia Etelä-Kiinan merellä neutraaliin sävyyn.

Pompeo väläytteli mahdollisuutta, että Yhdysvallat tukisi muiden Kaakkois-Aasian maiden oikeuksia Etelä-Kiinan merellä entistä selkeämmin. Kiina tuomitsi Pompeon lausunnon ja kehotti Yhdysvaltoja pitäytymään puolueettomuudessa. Kiinan mukaan Pompeon esittämät syytökset ovat perusteettomia.

Presidentti Trump määräsi tiistaina Yhdysvaltojen laissa määritellyn Hongkongin erityisaseman lakkautettavaksi rangaistukseksi siitä, että Kiina sääti Hongkongiin kiistellyn turvallisuuslain.

Yhdysvaltain hallinto ilmoitti asettavansa pakotteita kaikille, jotka toimillaan heikentävät Honkongin demokraattisia prosesseja tai instituutioita. Kiinan ulkoministeriö sanoi Kiinan vastaavan pakotteilla Yhdysvaltojen kansalaisia vastaan.

Kiina ja Yhdysvallat ovat käyneet kiivasta sananvaihtoa myös Yhdysvaltain laivaston läsnäolosta ja harjoituksista Etelä-Kiinan merellä, jossa kulkee vilkas kauppa-alusten reitti.

USA:n laivasto ilmoitti tiistaina suorittaneensa vapaata navigointioikeutta edistävän operaation Etelä-Kiinan merellä sijaitsevien kiisteltyjen Spartlysaarten lähellä ja lähettäneensä ohjushävittäjän vesille, joita Kiina pitää omana alueenaan.

”Kiina uskoo vahvemman oikeuteen”

Vuosikymmenten ajan Yhdysvaltain ulkopolitiikan yhtenä nyrkkisääntönä oli läntisen maailman kaupankäynti ja kanssakäyminen Kiinan kanssa, koska Kiinan uskottiin tällä tavalla ennen pitkää liberalisoivan poliittista järjestelmäänsä ja hillitsevän aggressiivisia aluevaatimuksia, protektionismia ja immateriaalioikeuksien varkauksia.

Näin ei ole kuitenkaan käynyt, joten Yhdysvallat on muuttanut suhtautumustaan Kiinaan. Vaikka demokraatit ja republikaanit ovat eri linjoilla monien asioiden suhteen, niin yksi asia kuitenkin yhdistää:

– Kiina ei ole Amerikan ystävä, sanoo Silverado Policy Accelerator -ajatushautomon puheenjohtaja Dmitri Alperovitch.

Center for a New American Security -ajatushautomon turvallisuusasiantuntija Paul Scharre korostaa, että Kiina ei kunnioita kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää.

– Kiina uskoo vahvemman oikeuteen.