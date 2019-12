Kiina eristää tuhansia lapsia valtion sisäoppilaitoksiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kommunistipuolueen tavoitteena on lisätä lasten uskollisuutta valtiota kohtaan.

Kiinassa jo lähes puoli miljoonaa lasta on lähetetty valtion omistamiin sisäoppilaitoksiin, uutisoi the New York Times.

Sisäoppilaitoksia käyvät lapset asuvat erossa perheistään. Toiminta on kohdistettu erityisesti islaminuskoisiin uiguureihin Kiinan länsiosassa sijaitsevassa Xinjangissa, ja sen tarkoituksena on korvata uskonnon vaikutus lasten elämässä lojaaliudella Kiinaan ja sitä johtavaan kommunistiseen puolueeseen.

Koulujen määrää aiotaan kasvattaa ensi vuoden aikana. Jokaiseen Xinjangin yli 800 kaupunkiin ja taajamaan kaavaillaan yhtä tai kahta koulua.

Valtio esittää sisäoppilaitosjärjestelmän myönteisenä asiana. Sisäoppilaistoksiin pääsevät myös syrjäseutujen lapset tai lapset, joiden kouluttautumiselle voi olla esimerkiksi perheen asumis- ja työjärjestelyihin liittyviä esteitä. Vanhempien väitetään suhtautuvan myötämielisesti uutta mahdollisuutta kohtaan.

Koulujen todellinen tarkoitus on erottaa lapset vanhemmistaan ja kodin uskonnollisesta piiristä. Tällöin lapsiin on helpompi istuttaa uusia aatteita. Kommunistipuolueen paikallisjohtaja Chen Quanguon kerrotaan painottaneen opettajille, että lapsien on opittava ”rakastamaan puoluetta, isänmaata ja kansaa”.

Lapsia ei silti pidetä täydellisessä eristyksessä perheestään. He pääsevät tapaamaan läheisiään vain harvoin, kerran tai kahdesti kuussa.

Lapsia kutsutaan hallituksen piirissä termillä ”kiltteysoppilaat”, ja heille opetetaan hygieniaa ja hyviä tapoja. Näiden lisäksi opetussisältöihin kuuluvat myös kiinan kieli ja luonnontieteet.