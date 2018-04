”Kiina ei voi uhitella USA:ta, joten se painostaa sen liittolaisia”

Tunnettu australialainen professori Clive Hamilton varoittaa Yhdysvaltain kongressia Kiinan aggressiivisesta toiminnasta Tyynenmeren alueella.

Hän toteaa Kiinan käyvän Australiaa vastaan ”psykologista sodankäyntiä”, joka uhkaa demokratiaa ja sananvapautta, kertoo Guardian.

– Pekingissä tiedetään, ettei se voi uhitella suoraan Yhdysvaltoja, joten se painostaa sen liittolaisia, Hamilton sanoo.

Donald Trumpin hallinnon reaktiota painostusyritykseen on vaikea arvioida etukäteen. Vastatoimet voisivat olla Kiinan kannalta epämieluisia.

Hamilton väittää Kiinan kommunistisen puolueen rahoittavan Australiaa vastaan suunnattuja vaikuttamisoperaatiota ja kyberhyökkäyksiä.

Myös maan laivasto on käyttäytynyt yhä aggressiivisemmin kansainvälisillä merialueilla.

– Viime viikolla Kiinan laivaston alukset painostivat kolmea australialaista sota-alusta Etelä-Kiinan merellä vain sen vuoksi, että ne sattuivat olemaan alueella, Hamilton sanoo.

– Psykologinen sodankäynti on vain ensimmäinen vaihe, todelliset rankaisutoimenpiteet tulevat tarvittaessa myöhemmin.

Kiina on uhannut Australiaa taloudellisilla vahingoilla, jos maa ei muuta sen ”Kiinan-vastaista” ulkopolitiikkaa.

Hamilton julkaisi helmikuussa Kiinan vaikutusoperaatioita käsittelevän kirjan. Hän kertoo joutuneensa tämän jälkeen valvonnan ja tietomurtojen kohteeksi.

Kiinalaiset vaihto-oppilaat ovat jääneet kiinni hänen postilaatikkonsa tonkimisesta yliopiston tiloissa. Julkisissa puhetilaisuuksissa Hamiltonin mukana on nykyään turvamiehiä.

Kiinan ulkoministeriö on kuvaillut teosta ”arvottomaksi loanheitoksi”. Maan suurlähetystö sanoi kirjan edustavan ”rasistista kiihkoilua ja disinformaatiota”.

"Scholars who work on China know that continued access to the country requires them to play by Beijing’s rules, which for most means self-censorship." My article in The @ConversationEDU https://t.co/CFsRDWbuC2

— Clive Hamilton (@CliveCHamilton) April 4, 2018