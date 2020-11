Kiina ehdottaa maailmanlaajuista jäljitystä matkailun avaamiseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jäljityskoodijärjestelmä on jo käytössä Kiinassa.

Kiinan presidentti Xi Jinpin on ehdottanut meneillään olevassa G20-maiden huippukokouksessa maailmanlaajuisen jäljityskoodijärjestelmän käyttöönottoa, kertoo South China Morning Post. Tarkoituksena on helpottaa rajat ylittävää lentomatkailua koronavirusepidemian keskellä.

Kaksiulotteisiin QR-viivakoodeihin perustuva terveyssertifikaattijärjestelmä on laajalti käytössä jo Kiinan sisällä sen tultua pakolliseksi helmikuussa. Matkapuhelimissa kulkeva koodi pitää sisällään terveys- ja testaustietoja. Kiina edellyttää tällä hetkellä sekä kotimaisilta että ulkomaisilta matkustajilta kahden eri koronatestin negatiivista tulosta kahden vuorokauden sisällä ennen koneeseen nousua.

Koodi on jaettu Kiinassa kolmeen eri luokkaan, joista yksi kertoo testitulosten pohjalta henkilön olevan terve ja sallii matkustamisen. Kaksi muuta kertovat puolestaan karanteenin tarpeesta, eikä henkilöllä ole myöskään tällöin mahdollisuutta matkustamiseen. Tällä hetkellä eri mailla on erilaisia käytäntöjä karanteenin ja maahanpääsyn osalta ulkomaalaisille matkustajille, mikä on tehnyt rajat ylittävästä matkustamisesta hankalaa.

Terveyskoodi on herättänyt myös huolta sen käyttöönottoon valmistautuvassa Hong Kongissa kriittisten terveystietojen mahdollisesta vuotamisesta.