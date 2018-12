Kiina antoi matkustusvaroituksen Ruotsiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinan suurlähetystö varoittaa Ruotsissa tapahtuvista ryöstöistä ja väkivallasta.

Kiinan suurlähetystö uusi matkustusvaroituksen kansalaisilleen Ruotsiin matkustamisesta, kertoo South China Morning Post.

Kiinan suurlähetystön sivuilla on tiedote, jossa todetaan Ruotsissa tapahtuvan jatkuvasti väkivaltaisuuksia ja ryöstöjä. Pelkästään viimeisten kolmen kuukauden aikana kiinalaisten turistien kerrotaan joutuneen yli 40 selkkaukseen Ruotsissa.

Kiinan ja Ruotsin diplomaattiset suhteet ovat olleet tulehtuneita syyskuusta lähtien, kun ruotsalaishostelli poisti kiinalaisen perheen tiloistaan. Ruotsin poliisi vahvisti tuolloin Aftonbladetille, että poliisi on poistanut muutaman henkilön hostellista Tukholman keskustassa.

– Henkilökunnan mielestä he vain istuivat siellä ja odottivat aamua. Joten heidät poistettiin, kerrottiin poliisista.

Kiina on syyttänyt Ruotsia kansalaistensa ihmisoikeuksien loukkaamisesta ja on vaatinut Ruotsin ulkoministeriöltä virallista anteeksipyyntöä. Kiinalaisturistit ovat Ruotsille merkittävä tulonlähde, ja pelkästään vuonna 2017 he tekivät noin 365 000 varausta ruotsalaisista hotelleista.

Matkustusvaroitus on voimassa maaliskuun loppuun.