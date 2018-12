Kiina aikoo kasvattaa perunaa Kuussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinalaisen kuumönkijän on määrä laskeutua Kuun pimeälle puolelle tammikuussa.

Kiinalaiset ovat laukaisseet avaruuteen laitteen, jonka on tarkoitus laskeutua Kuun pimeälle puolelle ensi vuoden alussa, kertoo BBC.

Onnistuessaan yritys olisi ensimmäinen kerta, kun ihmisen rakentama laite laskeutuu onnistuneesti Kuun pimeälle puolelle. Tähän asti tieto Kuun pimeästä puolesta on pohjautunut sieltä otettuihin kartoituskuviin.

Yksi operaation päätavoitteista on onnistunut siemenkokeilu. Tarkoitus on tutkia, kasvavatko kasvit Kuussa vallitsevissa valo- ja painovoima­olosuhteissa. Aiemmin kasvikokeita on tehty avaruusasemilla.

Avaruusmönkijä tulee kantamaan mukanaan purkkia, joka sisältää kolme kiloa perunan ja litiruohon siemeniä.

– Haluamme tutkia, voivatko kasvit hengittää Kuussa ja miten fotosynteesi siellä onnistuu, Chongqingin yliopiston johtaman kokeilun pääjohtaja Liu Hanlong vahvistaa.

Perunan kasvattamiseen liittyy kuitenkin haasteita.

– Meidän on pidettävä minibiosfäärimme lämpötila 1-30 asteen välillä ja kyettävä hallitsemaan asianmukaisesti kosteutta ja ravinteita. Valon kasvit tulevat saamaan putken kautta, joka ohjaa luonnon valoa Kuun pinnalla olevaan astiaan kasvien kasvaessa, Hanlong jatkaa.

Kahdella kameralla varustetun luotaimen odotetaan tuovan Kiinalle tärkeää tietoa Kuusta. Ensimmäinen Kuuhun pehmeästi laskeutunut avaruusluotain saavutti sen vuonna 2013.