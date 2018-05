Puhemieheltä kiihtynyt huomautus – PS yhden edustajan kimpussa

Eduskunnan lähetekeskustelu lakialoitteesta muuttui täysin poikkeukselliseksi.

Eduskunnan iltaistunnossa torstaina käsiteltiin viiden perussuomalaisen lakialoitetta, joka poistaisi rikoslaista rangaistavuuden kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. PS:n mielestä pykälä rajoittaa sananvapautta.

Erikoinen keskustelu koostui kahdeksan perussuomalaisen kansanedustajan 21 puheenvuorosta ja vastustavaa kantaa ainoana edustaneen kokoomuksen Timo Heinosen kolmesta puheenvuorosta. Puheenvuoroissaan PS:n edustajat ottivat kokoomuksen Heinosen tähtäimeensä.

Ensin PS:n ryhmäjohtaja Leena Meri reagoi Timo Heinosen näköjään-välihuutoon kivahtamalla, ettei edustaja ilmeisesti ole tutustunut lakiehdotukseen.

Tämän jälkeen Sami Savio (ps.) totesi puheessaan, että ”pian nähdään, miten esimerkiksi kokoomuksen edustaja Heinonen tähän asiaan suhtautuu. Hänellä on puheenvuorovaraus seuraavana”.

PS:n Laura Huhtasaari jatkoi:

– Käykö edustaja Heinoselle, että meillä olisi samanlainen lainsäädäntö sananvapauden suhteen kuin Yhdysvalloissa? Huomaan, että edustaja Heinosen puheenvuoro on seuraavana, joten kysyn, sopiiko teille, että meillä olisi samanlainen sananvapauslainsäädäntö kuin Yhdysvalloissa, ja kysyn, ettekö te ole huolissanne ollenkaan siitä, että esimerkiksi uskonnot Suomessa eivät ole yhdenvertaisella tasolla, Laura Huhtasaari sanoi.

Timo Heinonen sai puheenvuoron.

– Tämän lakialoitteen jälkeen, jota perussuomalaiset esittävät, panettelu ja solvaaminen sallittaisiin. Itse en kannata sitä, Timo Heinonen totesi.

Heinonen sanoi pitävänsä nykyistä lainsäädäntöä hyvänä ja toimivana.

– Meillä on toimiva sananvapaus, mutta hyvät tavat kuuluvat myös sivistykseen, niin sydämen sivistykseen kuin muuhunkin, ja siihen ei kuulu uhkaaminen mutta ei myöskään panettelu taikka solvaaminen, joita perussuomalaiset esittävät laista poistettaviksi, Heinonen jatkoi.

”Keskeneräisiä mielipiteitään”

PS:n edustajista vastasi välittömästi Jani Mäkelä.

– Edustaja Heinoselle sanoisin tiedoksi, että se, mikä on hyvä tapa, on aivan eri asia kuin se, mikä on rikoslain nojalla rangaistavaa — mitä kohtaan käytetään yhteiskunnan väkivaltamonopolia ja mitä kohtaan sitä yhteiskunnan väkivaltamonopolia ei käytetä, se on aivan eri asia kuin hyvä tapa. Edustaja Heinosen olisi kannattanut olla täällä kuuntelemassa tämä koko keskustelu eikä tulla tänne kesken kaiken esittämään keskeneräisiä mielipiteitään, Jani Mäkelä syytti.

Laura Huhtasaari jatkoi todeten Heinoselle, että he vain haluavat poistaa mielivaltaisen pykälän.

PS:n Olli Immonen kysyi Timo Heinoselta, mikä hänen mielestään on panettelevaa ja solvaavaa puhetta ja mikä ei.

– On tosi hienoa, että edustaja Heinonen on täällä puolustamassa nykykokoomuksen linjaa, PS:n Ville Tavio jatkoi edustajatoverien nauraessa taustalla.

Laura Huhtasaari arvosteli kokoomusta ja totesi, että ”nyt on tärkeää, että tämä tulee kansalaisille kerralla selväksi, että se on perussuomalaiset vastaan muut”.

Timo Heinonen sai toisen puheenvuoronsa.

– Jäin miettimään, mitenköhän olen onnistunut kirjoittamaan elämäni aikana satoja mielipidekirjoituksia, olen onnistunut kirjoittamaan tuhansia Twitter-viestejä, onnistunut kirjoittamaan tuhansia sosiaalisen median päivityksiä, osallistumaan tuhansia kertoja mielipidekeskusteluihin, olen asioista eri mieltä, olen joskus toisten kanssa samaa mieltä, ja niin pois päin – enkä ole törmännyt kertaakaan siihen ongelmaan, että en olisi pystynyt mielipidettäni tässä maassa kertomaan, Timo Heinonen sanoi.

– Ja olen muuten pitänyt myös tuhansia puheita, mielipidepuheita, joissa olen saanut vapaassa Suomessa kertoa vapaasti oman mielipiteeni asioista. Ei minua ole kertaakaan vielä tultu syyttämään rikoslain 11 luvun 10 pykälän mukaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, kun minun ei ole tarvinnut uhata ketään, minun ei ole tarvinnut panetella ketään, minun ei ole tarvinnut solvata ketään – ei minkään syyn takia, mutta ei myöskään rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, ei uskonnon tai vakaumuksen, ei seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella, Heinonen jatkoi.

Laura Huhtasaari vastasi, että ”jos edustaja Heinonen on aina oikeaa mieltä, niin eihän sananvapauden rajoittaminen vielä sinua koske”.

”Broileritehtailla”

PS:n Ville Tavio jatkoi kokoomuksen Timo Heinoselle vihapuheen olemuksesta.

Seuraavan puheenvuoron PS:n edustajista sai Olli Immonen.

– On tietysti äärimmäisen hienoa, että edustaja Heinonen ei ole koskaan joutunut tällaisen sensuurin kohteeksi. Sehän kertoo siitä, että te olette ollut selvästikin oikeaa mieltä asioista. Mutta kaikilla tietenkään tämä tilanne ei ole sama. Kaikki kansalaiset eivät ole poliitikkoja, jotka ovat näiden puolueiden broileritehtailla opetelleet tämän nykyisen poliittisesti korrektin jargonin, Olli Immonen sanoi.

Tässä kohdassa varapuhemies Mauri Pekkarinen puuttui keskusteluun. Hän totesi selvästi kiihtyneenä seuraavaa:

– Arvoisat edustajat. Siihen mistä tehtaasta itse kukin meistä on tänne tullut – minusta se on kansan valinta, eikä sen kyseenalaistaminen, mikä on henkilön tausta, josta hänet tänne valitaan, ole kovin korrektia tässä salissa käydä arvioimaan. Meillä on jokaisella oma tausta, mistä meidät on tänne valittu. Älköön se olko kenenkään yksittäisen edustajan kyseenalaistamisen aihe.

Laura Huhtasaari käytti vielä yhden puheenvuoron edustajakollegalleen.

– Kuten tästä keskustelusta tulee esille, niin oikeasti ei edustaja Heinonen halua ymmärtää, mistä tässä on kysymys. Tämä on ihan oikeasti päivänselvä asia, Laura Huhtasaari totesi.

– Edustaja Heinonen korosti, että hän ei panettele eikä solvaa eikä ilmeisesti syrji eikä eristäkään esimerkiksi poliittisen mielipiteen takia. Perussuomalaiset on Suomessa. Meitä panetellaan koko ajan, meitä solvataan koko ajan. Meitä halutaan eristää, meitä halutaan syrjiä ja annetaan lupa meihin kohdistaa vihapuhetta.