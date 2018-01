Kiertoradalle lähetetty ”diskopallo” raivostuttaa tähtitieteilijöitä

Uudessa-Seelannissa toimiva avaruusalan startup-yhtiö on laukaissut avaruuteen Humanity Star -nimisen heijastavan pallon.

Rocket Lab -yhtiön mukaan tarkoituksena on luoda yhteinen kokemus, joka muistuttaa ihmiskuntaa sen hauraasta asemasta maailmankaikkeudessa.

Laukaisu on kuitenkin aiheuttanut raivoa tiedeyhteisön parissa, Guardian kertoo. Arvostelijat ovat kuvailleet kappaletta ”valtavaksi diskopalloksi”.

Noin metrin kokoinen hiilikuidusta tehty kappale on päällystetty 65 heijastavalla levyllä. Pinnoituksen tarkoituksena on heijastaa auringon valoa takaisin maanpinnalle. Välkkyvä kappale näkyy taivaalla yhdeksän kuukauden ajan, minkä jälkeen se palaa Maan ilmakehässä.

– Huh. Tahallaan kirkkaaksi suunniteltu, pitkäaikainen avaruusgraffiti. Kiitos paljon, Rocket Lab, Caltech-yliopiston astronomi Mike Brown kirjoittaa Twitterissä.

Rocket Lab laukaisi viime viikolla palloa ja tavanomaisia satelliitteja kuljettaneen raketin syrjäiseltä maatilalta Mahian niemimaalta. Yhtiön perustaja Peter Beck hehkutti tapausta suurena askeleena kaupalliselle avaruustutkimukselle.

Valosaaste on kuitenkin jo tällä hetkellä suuri ongelma tähtitaivasta tutkiville astronomeille.

– Useimmat ihmiset eivät pitäisi sopivana, jos kiinnittäisin jääkarhuun suuren välkkyvän valon. Tai jos laittaisin Mount Everestin huipulle yritykseni logon. Heijastavan pallon sijoittaminen kiertoradalle tuntuu yhtä väärältä, Columbian yliopiston astrobiologian tutkimusjohtaja Caleb Scharf pohtii.

Introducing The Humanity Star – a bright, blinking satellite now orbiting Earth, visible to the naked eye in the night sky. Launched on #StillTesting, The Humanity Star is designed to encourage everyone to look up and consider our place in the universe. Website coming soon pic.twitter.com/wvIEcXelVk

— Rocket Lab (@RocketLab) January 24, 2018