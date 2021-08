Kiertääkö julkisia varoja vaalirahoitukseksi? IL: ”Riski on olemassa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Useiden pormestariehdokkaiden vaalirahoitus on jäänyt osin hämärän peittoon.

Useiden Suomen kaupunkien pormestariehdokkaiden vaalirahoituksen läpinäkymättömyys huolestuttaa, kirjoittaa Iltalehti. IL:n selvityksen mukaan löytyy merkkejä riskistä, että julkisia varoja on välikäsien kautta kiertänyt vaalirahoitukseksi.

Esimerkiksi Helsingin demareiden pormestariehdokasta Nasima Razmyaria on tukenut Työläisnuorten tuki ry-niminen yhdistys, joka perustettiin 1970-luvun hallinnoimaan demarinuorten johdolla Muonion Utkujärven rannalle rakennettua hirsimökkiä. Yhdistystä on läpi vuosikymmenten rahoitettu ministeriöiden ja ennen muuta Raha-automaattiyhdistyksen, nykyisen Veikkauksen rahoilla. Yhdistyksen kautta on kuluneen vuosikymmenen aikana kierrätetty emopuolueelle ja piirijärjestöille lähes 900 000 euroa muun muassa ay-liikkeen rahaa.

Yhdistyksen sihteeri on Jouni Gustafsson vakuuttaa, että on pidetty tarkka huoli siitä, että näitä Veikkauksen tai aikaisemmin Raha-automaattiyhdistyksen tukia ei ole käytetty poliittiseen rahoitukseen.

– Raha on lähtöisin tosi kaukaa, eikä vaikuta tähän. Se on vuosikymmeniä sitten tullutta. Nykyään rahoja tulee erilaisista ihan yhdistystoiminnan tuloista, kertoo Gustafsson.

Turussa puolestaan demareiden pormestariehdokas Aki Lindén on saanut vaalirahtansa lähinnä kunnallisjärjestöltä, kuten Turun työväensäätiöltä, joka on rekisteröity puoluelaissa tarkoitetuksi SDP:n lähiyhteisöksi. Tämä tarkoittaa, ettei sen antamaa tukea puolueelle ja puolueyhdistyksille rajoiteta.

Säätiö on ilmoittanut tukeneensa Turun kunnallisjärjestöä kymmenillä tuhansilla euroilla joka vuosi.