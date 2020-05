”Kielteisen päätöksen saaneen tärkein työ on poistua maasta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Janne Sankelon mukaan ulkomaalaislain muutos ei juuri lisää työvoimaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Janne Sankeloi kritisoi hallituksen esitystä, joka poistaisi turvapaikanhakijoiden työntekoon liittyvän karenssin väliaikaisesti.

Tällä hetkellä noin 1 000 äskettäin maahan tullutta turvapaikanhakijaa on karenssissa, eli he eivät voi mennä töihin esimerkiksi maatiloille kausitöihin. Kausityövoiman tarve on 16 000 työntekijää.

– Työvoiman saatavuus Suomen maatiloilla ei kuitenkaan lisäänny tällä ehdotuksella kuin kymmenillä henkilöillä. Suomeksi sanottuna esitys on näpertelyä, Sankelo kirjoittaa Ilkka-Pohjolaisessa.

– Täytyy ihmetellä, että esimerkiksi keskusta on hallituksen sisällä päästänyt tämän läpi.

Sankelon mukaan lakiin liittyvä työnteko-oikeuden laajentaminen kielteisen päätöksen saaneisiin on ”ongelmallinen ja jopa vaarallinen”.

– Työnteko-oikeuden väliaikainen laajentaminen ei kannusta kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita noudattamaan paluuvelvoitettaan palata kotimaahansa, vaikka se olisi mahdollista. Tästä huolimatta vihreät ovat hallituksen esitystä eduskunnassa tietenkin innokkaasti puolustaneet.

Turvapaikkapolitiikkan pitää Sankelon mukaan olla pitkäjänteistä.

– Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen tärkein työ on poistua maasta, hän kirjoittaa.