Liikenneturvan selvityksen mukaan liikennemerkkien tuntemuksessa on parannettavaa.

Uusi tieliikennelaki toi uusia liikennemerkkejä myös pyöräliikenteeseen. Liikenneturva korostaa, että oman liikkumisen kannalta olennaisimmat uudet sekä vanhat liikennemerkit ja liikennesäännöt on syytä kerrata.

Liikenneturvan kyselyyn vastanneista vain runsas puolet tiesi, että kielletty ajosuunta koskee myös pyöräilijöitä.

Noin kolmannes oli sitä mieltä, että ko. liikennemerkki ei koske pyöräilijöitä, ja kymmenesosa tunnusti tietämättömyytensä.

– Ei pidä unohtaa, että pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja ja kielletty ajosuunta koskee kaikkia ajoneuvoja, myös polkupyöriä. Uusi tieliikennelaki toi tienpitäjille kuitenkin mahdollisuuden lisäkilven avulla sallia pyöräily myös vasten kiellettyä ajosuuntaa, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa toteaa.

Kesäkuun alussa voimaan tulleen tieliikennelain myötä yksisuuntaisella kadulla sallitaan pyöräily kahteen suuntaan, jos se on liikennemerkin lisäkilvin sallittu. Lisäkilpi ”ei koske pyörää” asennetaan silloin sekä yksisuuntaista tietä osoittavan merkin että kielletyn ajosuunnan merkin yhteyteen.

Kilvet merkitään yksisuuntaisen kadun kumpaankin päähän. Myös ”vasemmalle/oikealle kääntyminen kielletty”-merkissä tulee olla lisäkilvet, jos pyöräily on sallittu molempiin suuntiin.

Polkupyöräilijän on pyöräiltävä kulkusuuntaansa nähden ajoradan oikeassa laidassa, kuten normaalistikin.

– Yksisuuntaisen kadun muuttuminen pyöräilijöiden osalta kaksisuuntaiseksi on merkittävä liikennejärjestelyn muutos ja jokaisen pitää sisäistää asia liikenteessä. Haasteitakin tässä on, sillä erityisesti autoilijoiden on ymmärrettävä, että lisäkilvin merkityltä yksisuuntaiselta kadulta voi nyt risteykseen tulla pyöräilijöitä vasten muun ajoneuvoliikenteen suuntaa. Tällöin autoilijan ja pyöräilijän väistäminen tapahtuu normaalien väistämissääntöjen ja liikenteenohjauksen mukaisesti. Myös pihaliittymien kohdalla on oltava erityisen tarkkana, sanoo Piippa.

Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1 060 henkilöä.