KHO:n presidentti HS:lle: Päättäjät piiloutuvat tuomioistuimien taakse

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pekka Vihervuoren mukaan ulkomaalaislain muutokset ovat heikentäneet turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa.

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) presidentti Pekka Vihervuori arvostelee eduskunnan kesällä 2016 säätämiä muutoksia ulkomaalaislakiin, kertoo Helsingin Sanomat.

– Voi sanoa, että lainmuutokset eivät ole ainakaan parantaneet turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa, Vihervuori sanoi HS:lle.

Lainmuutoksissa rajoitettiin KHO:n mahdollisuutta ottaa käsiteltäväkseen hallinto-oikeuden jo ratkaisema turvapaikka-asia, muutettiin turvapaikanhakijoiden oikeusavustajien palkkiot kiinteiksi ja lyhennettiin valitusaikoja. Valtioneuvosto ja eduskunta päättivät tehdä Suomesta vähemmän houkuttelevan turvapaikanhakijoille.

Ulkomaalaislain muutoksilla hallinto-oikeuksien ja KHO:n mahdollisuukset varmistaa turvapaikanhakijoiden ­oikeusturvan toteutuminen on tehty aiempaa vaikeammaksi.

– On ongelmallista, jos poliittiset päättäjät piiloutuvat lakia soveltavien tuomioistuimien selän taakse. Lainsäätäjän valinnoilla on hyvin suuri vaikutus siihen, mitä ihmisille tapahtuu, Vihervuori totesi.

Turvapaikkahakemus käsitellään aina ensiksi Maahanmuuttovirastossa. Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Sen jälkeen turvapaikanhakija tai Maahanmuuttovirasto voi vielä hakea valituslupaa KHO:sta. Vain pieni osa turvapaikkapäätöksistä käsitellään KHO:ssa.

KHO on tehnyt valvontailmoituksia oikeusavustajista

Turvapaikanhakijat eivät yleensä osaa suomea eivätkä tunne suomalaista lainsäädäntöä tai oikeusjärjestelmää. He ovat sen armoilla, miten oikeusavustaja tekee työnsä.

KHO:ssa on pantu merkille, että tiettyjen oikeusavustajien toiminnassa on ollut ongelmia esimerkiksi palkkioiden laskutuksessa, määräaikojen noudattamisessa ja valituslupahakemusten laadussa. KHO on tehnyt ulkomaalaisasioissa 12 avustajasta valvontailmoituksen Suomen asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan.

Vihervuoren mukaan valvontailmoitusten määrä on poikkeuksellisen suuri. Suurin osa oikeusavustajista tekee hänen mukaansa kuitenkin asianmukaista työtä.