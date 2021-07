KGB:n arkistoja avautui: Neuvostoliitossa oltiin myös talvisotaan lähtöä vastaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kommunistihallinto raportoi tarkasti Suomeen myötämielisesti suhtautuneiden lausunnoista.

Ukrainassa tehtyjen arkistolöytöjen perusteella monet Neuvostoliiton kansalaiset vastustivat maan hyökkäystä Suomeen marraskuun lopulla 1939 ja suhtautuivat myötämielisesti pienen kansan puolustustaisteluun.

KGB:n arkistoja tutkinut Eduard Andryushchenko löysi salaisen poliisin eli NKVD:n raportteja kansan reaktioista talvisodan kulkuun. Havainnot oli lähetetty sisäisestä turvallisuudesta vastanneelle Lavrenti Berijalle ja Ukrainan kommunistisen puolueen keskuskomitean pääsihteeri Nikita Hruštšoville.

Sodan alkuvaiheessa arviot Suomen kukistamisesta olivat toiveikkaampia. Muun muassa Naumov-nimisen tutkijan oli kirjattu todenneen, että sota Suomea vastaan tulee sujumaan Puolan itäosien miehitystä vauhdikkaammin. Kiovalainen professori Max Gubergritz kehui hallituksensa ”pitkää kärsivällisyyttä” ja sanoi, ettei Suomen suhteen tulisi lepsuilla.

Tammikuussa 1940 puna-armeijan suuret tappiot ja heikko valmistautuminen olivat käyneet selväksi virallisesta propagandasta ja puolueen kontrolloimasta mediasta huolimatta.

– Olosuhteet ovat nyt kestämättömät puna-armeijalle. Haavoittuneille ja jäätyneille ei saada apua ajoissa, ja suurin osa kuolee. Nyt toverit Timošenko, Vorošilov ja jopa Stalin ovat Suomen rintamalla, kiovalaisen sanomalehden työntekijä totesi.

Vinnytsjalainen maanviljelijä oli arkistojen mukaan valitellut Suomen rintamalla tapahtunutta Neuvostoliiton häpäisyä.

– Kyseessä ei ole Puola, joka annettiin kuin hopealautasella. Antaa heidän yrittää taistelua suomalaisia vastaan, maanviljelijä sanoi tarkoittaen suomalaisten parempia taistelukykyjä.

Eräs lääkäri valitteli patjojen loppuneen alueen sairaaloista, kun rintamalta oli tuotu useita tuhansia haavoittuneita sotilaita. Nina Boyko kuvaili joukkojen moraalia surkeaksi.

– He eivät aio kuolla minkään kotimaan tai Stalinin puolesta. He sanovat, että johdossa on levoton henkilö, joka haluaa kahmia lisää alueita itselleen, ikään kuin meillä ei olisi sitä jo tarpeeksi.

Kommunistihallinnon vainoista huolimatta monet uskalsivat puhua avoimesti tuestaan Suomelle. Ukrainalainen nationalisti ja kirjailija Arkadiy Liubchenko kuvaili suomalaisia upeaksi kansaksi ja kertoi olevansa ylpeä sen sankarillista taistelusta itsenäisyytensä puolesta.

– Uskon, että välikohtaus rajalla oli täysin meidän aiheuttamamme. Ei ole mahdollista, että Suomen kaltainen rauhanomainen valtio hyökkäisi meitä vastaan, eräs henkilö sanoi NKVD:n mukaan.

Kiovalainen insinööri sanoi, ettei yksikään täysijärkinen henkilö voisi uskoa Suomen hyökänneen Neuvostoliittoon.

– Tällä tavoin myös Kiina ”hyökkäsi” Japaniin, Tsekkoslovakia ja Puola ”hyökkäsivät” Saksaan ja lopulta Suomi ”hyökkäsi” Neuvostoliittoon, insinööri pohti.