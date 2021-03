KGB salasi uuden tragedian valtavan joukkomurhan paikalla

Neuvostoliiton tiedusteluviranomainen KGB salasi tietoja natsien joukkomurhapaikka Babyn Jarin rotkolla uudelleen 1960-luvulla sattuneessa onnettomuudessa. Asiasta kertoo Radio Free Europe/Radio Liberty.

Babyn Jar on rotko Kiovan lähellä nykyisessä Ukrainassa. Rotko muistetaan mahdollisesti pahimpana holokaustin joukkomurhapaikkana. Natsi-Saksan joukot tappoivat siellä kaikkiaan 100 000- 150 000 ihmistä.

Sodan ilmeisesti suurimmassa joukkomurhassa paikalla tapettiin noin 34 000 juutalaista 29.-30. syyskuuta 1941 Saksan miehitettyä Kiovan. Seuraavien kuukausien aikana paikalla tapettiin noin 100 000 ihmistä, mukaan lukien neuvostoliittolaiset sotavangit, kommunistit, Ukrainan nationalistit ja romanit.

Natsi-Saksan hävittyä toisen maailmansodan alue siirtyi takaisin Neuvostoliiton haltuun. Rotko täytettiin nestemäisellä jätteellä läheisistä tiilitehtaista.

Holokaustin aikaiset joukkomurhat eivät kuitenkaan jääneet ainoaksi tragediaksi. Alueelle rakennettu pato murtui maaliskuussa 1961 voimakkaan sateen takia ja rotkoon yli kymmenen vuoden ajan kaadettu liete kaatui matalalla sijaitsevan Kurenivkan kaupungin päälle.

Padon murtumisen jälkeen Neuvostoliiton joukot eristivät välittömästi tulva-alueen eivätkä päästäneet ketään sisään. Samalla Kiovan kaukoliikenne muualle katkesi.

KGB pyrki estämään tiedon leviämisen onnettomuudesta. KGB takavarikoi paikalta otetut valokuvat. Kiovan paikallisuutisissa onnettomuudesta kerrottiin vasta kolme päivää myöhemmin, mutta muualla maassa onnettomuudesta ei koskaan virallisesti kerrottu.

Virallisten lukujen mukaan katastrofissa kuoli 145 ihmistä, mutta paikalliset ihmiset eivät luottaneet virallisiin lausuntoihin. RFE/RL:n haastatteleman historioitsijan mukaan todellinen uhriluku on noin 1 500 ihmistä. Kaikki asiaa koskevat viralliset asiakirjat on luokiteltu erittäin salaisiksi.

Onnettomuudessa tuhoutui 68 asuinrakennusta ja 13 toimistorakennusta. Lähes 1 300 ihmistä joutui hetkessä kodittomaksi. Silminnäkijät ovat kertoneet, kuinka ihmisiä on kirjaimellisesti hautautunut elävältä lietteeseen. Paikalliset puhuivat ”holokaustin kostosta”.

Puoli vuotta onnettomuuden jälkeen Kiovan aluetuomioistuin tuomitsi kuusi ihmistä padon romahduksesta. Heistä kaksi oli moskovalaisia insinöörejä ja neljä oli Kiovan rakennusosaston päällikköjä. Asiakirjat ovat tuhoutuneet myöhemmin.

Rotko tasoitettiin vuonna 1962 ja siitä tehtiin puisto. Virallinen muistomerkki rotkoon ammutuille Neuvostoliiton kansalaisille pystytettiin vuonna 1976. Vasta Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen puistoon rakennettiin muistomerkki myös juutalaisille uhreille.

In Photos: How the KGB tried to cover up a mudslide that killed 145 people in Kyiv 60 years ago. https://t.co/w3NocyoRGg

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) March 21, 2021