Kevytyrittäjyys kasvaa – viranomaisten tiedot asiasta heikoilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kevytyrittäjyydessä eniten tyytymättömyyttä herättävät työttömyysturva sekä epäselvyydet viranomaisten kanssa.

Laskutuspalveluiden kautta itsensä työllistävien henkilöiden, eli kevytyrittäjien, määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana, samoin heidän vuosittainen laskutuksensa.

Kyselyn mukaan selkeä enemmistö eli yli neljä viidesosaa kevytyrittäjistä on vähintään melko tyytyväinen asemaansa, ja yhä useampi aikoo myös jatkossa toimia kokoaikaisesti laskutuspalvelun kautta. Toisaalta myös omaa yritystään ja y-tunnuksen hankkimista suunnittelevien kevytyrittäjien osuus on kasvanut.

– Kevytyrittäjä on usein henkilö, joka on katsonut, että perinteinen yrittäjyys ei syystä tai toisesta sovi hänelle. Toisaalta moni kevytyrittäjistä on sittemmin siirtynyt täysipäiväiseksi yrittäjäksi, kertoo Uusi työ ry:n puheenjohtaja Joonas Tuompo.

Kevytyrittäjien määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Laskutuspalveluita edustavan Uusi työ ry:n jäsenyritysten käyttäjämäärät kasvoivat erityisesti viime vuoden aikana merkittävästi ja viime vuoden lopussa palveluilla oli jo yli 150 000 käyttäjää.

Myös laskutuspalveluiden kautta laskutettavat summat ovat kasvussa. Puolet kevytyrittäjistä laskuttaa kyselyn mukaan korkeintaan 8 000 euroa vuodessa, kun vuonna 2019 toteutetussa tutkimuksessa summa oli korkeintaan 4 000 euroa.

Esimerkiksi vähintään 20 000 euroa vuodessa laskuttavien kevytyrittäjien määrä on jo viidesosa kaikista laskutuspalveluiden käyttäjistä.

Kolme yleisintä syytä kevytyrittäjäksi ryhtymiseen ovat henkilön oma elämäntilanne, laskutettavan työn pienimuotoisuus ja sekä haluttomuus perustaa yritystä. Toisaalta viidesosa vastaajista ilmoitti harkitsevansa parhaillaan yrityksen perustamista.

Tuompo muistuttaa, että jokainen kevytyrittäjästä y-tunnukselliseksi siirtyvä henkilö on ilouutinen.

Eniten kevytyrittäjiä huolettavat työttömyysturva sekä sairausajan turva.

Lisäksi lähes puolet vastaajista mainitsi viranomaisten heikon tietämyksen kevytyrittäjyydestä puutteeksi. Kuudesosa kevytyrittäjäkyselyn vastaajista saa työttömyyskorvausta laskutuspalveluiden kautta toimimisen ohessa.

– Moni kevytyrittäjä kokee, että viranomaisten tietotaso ja tulkinnat vaihtelevat ja samoissa tilanteissa tehdään erilaisia tulkintoja. Yksinyrittäjän sosiaaliturva kaipaakin nopeaa parannusta, sanoo Tuompo.

– Koronavirusepidemia on viimeistään havahduttanut huomaamaan puutteet yksinyrittäjän sosiaaliturvassa sekä sen, ettei kankea YEL-järjestelmä palvele yksinyrittäjyyttä sen nykyisissä muodoissa, Tuompo jatkaa.

Kantar-TNS:n toteuttama kysely kevytyrittäjille toteutettiin maaliskuussa 2021. Kyselyn vastauslinkkiä jaettiin Uusi työ ry:n jäsenyhtiöiden asiakaskirjeessä ja kysely keräsi yhteensä 1 134 vastaajaa.