Kevytautot ja salailu kuumensivat – ”Kimi Räikkönenkin uskoo”

Kansanedustaja ei ostaisi lapsenlapsilleen mopoautoa, mutta kevytauton kyllä.

Keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen puhui suunsa puhtaaksi, kun eduskunnassa käsiteltiin keskiviikkona kevytautolakia jo toisessa istunnossa. Hoskonen sanoi sinänsä ymmärtävänsä EU:n huomautuksen asiassa, mutta kertoi heti ongelmasta kuultuaan ihmetelleensä asiakirjan salaisuutta.

– Minä vaan kysyn, onko todella niin, että tällaista paperia ei voida tuoda valiokuntaan. En ikinä ole uskonut tällaisiin väitteisiin, että joku paperi on salainen tällaisessa asiassa. Ymmärtäisin jos Suomen turvallisuuteen liittyvä asiakirja olisi salainen, Hannu Hoskonen sanoi.

Turvallisuuteen vetoamistakaan Hoskonen ei ymmärtänyt.

– Normaalissa kevytautossa on turvakori, ABS-jarrut, airbagit, hyvät turvavyöt ja luistonesto – mopo-autoissa näistä ominaisuuksista ei ole mitään! Minkä takia tässä salissa pitää vääntää mustaa valkoiseksi? Kyllä meidän nuoremme ansaitsevat sen, että heillä on turvallinen ajoneuvo kun he lähtevät liikkeelle. He ovat kymmenen kertaa parempia koneenkäyttäjiä kuin minä olin heidän iässään, Hoskonen pauhasi.

– Millään minä en jaksa uskoa, arvoisat ministerit, että Euroopan unionin komissio haluaisi meidän nuoremme sellaiseen vaaraan näillä mopoautoilla, kun se on korvattavissa näillä kevytautoilla! Olkoon kuka tahansa asialla ollut, ei tarvitse tietää, mutta nuorten tulevaisuus ja terveys on tärkein kaikista. Sellaista asiaa ei pidä altistaa poliittiselle jaarittelulle!

Hoskosen mukaan ”tämmöinen pikkuinen tötterö siinä tiellä lumisateessa” kuin mopoauto on ”ei näy minnekään” ja on erittäin vaarallinen.

Kansanedustaja oli erityisen suuttunut eduskunnan ”fysikaalisesta keskustelusta siitä, onko joku jarrutusmatka lyhyt tai pitkä. ABS-jarrulla pysähtyy kuin seinään”. Jarrutusmatkoista oli puhunut vihreiden Satu Hassi.

– Suomen eduskunnan pitää Suomen nuorten takana seisoa pystypäin! Pikkusen minua sappeen ottaa tämä, arvoisa herra puhemies, tämä keskustelu tässä, ettei tällaisia turvallisuusasioita huomioida, tuohtunut Hoskonen sanoi edustajakollegoita huvittaen.

Hoskonen sanoi, ettei ”varmasti kustanna” lapsenlapsilleen mopoautoa, mutta kevytauton voisi heille ostaakin.

– Lopuksi toivoisin, että kevytautoista puhuminen lopetettaisiin. Olisi mukava tietää, mitä meidän ministeri on komissiossa kertonut ”kevytautosta”, joka muka Suomessa on keksitty… Se on normaali henkilöauto jossa on nopeusrajoitin!

– Formula ykkösissäkin on nopeusrajoitin, kuuttakymppiä ajetaan varikolla! Ei se sen vaikeampaa ole – kun kerran Kimi Räikkönenkin sitä uskoo, niin kyllä meidän nuoretkin sen tietävät, Hoskonen päätti puheensa.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) esitti keskustelussa, että eduskunnan perustuslakivaliokunta antaisi asiassa lausunnon. Täysistunnossa äänestetään asiasta torstaina.