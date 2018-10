Kevytautosta uusi vaihtoehto nuorille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus esittää, että Suomessa otettaisiin käyttöön uusi ajoneuvoryhmä, kevytauto.

Tähän ryhmään kuuluisivat henkilöautosta muutetut, nopeudeltaan enintään 45 kilometriin tunnissa rajoitetut ajoneuvot.

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa uusi liikkumisen muoto erityisesti 15-17-vuotiaille nuorille. Kevytauton käyttöönoton arvioidaan korvaavan nuorten käytössä erityisesti mopoja. Tätä kautta uudistus parantaisi nuorten kuljettajien ja tieliikenteen liikenneturvallisuutta.

Liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) mielestä esitys on tärkeä nuorten liikkumisen ja turvallisuuden kannalta.

– On tärkeää, että nuoret voivat liikkua itsenäisesti ja liikkumiseen on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Kevytauton käyttöönoton on katsottu parantavan nuorten liikenneturvallisuutta, toteaa ministeri.

Kevytauton kuljettaminen edellyttäisi mopoautoja vastaavasti AM-luokan ajo-oikeutta. Kevytautoa koskisi sama teoria- ja ajokoevaatimus kuin mopoautoa. Esityksen mukaan kevytautoja verotettaisiin kuten henkilöautoja.

Kevytauton saisi muuttaa henkilöautosta, joka on otettu käyttöön vuoden 2014 jälkeen. Kevytautoksi ei kuitenkaan saa muuttaa sellaista henkilöautoa, jonka käyttöönottovuoden päättymisestä on kulunut yli kymmenen vuotta. Näin varmistettaisiin se, että erityisesti nuorten käytössä olisi jatkossakin uudehkoja ja mahdollisimman turvallisia ajoneuvoja.

Lakimuutosten ehdotetaan tulevan voimaan 1.11.2019.

EU:n komissio on antanut esitysluonnoksesta huomautuksen. Sen mukaan ehdotetut lakimuutokset eivät täytä unionin lainsäädännön vaatimuksia erityisesti unionin ajokorttilainsäädännön osalta. Hallitus katsoo, että ehdotetut lakimuutokset ovat kuitenkin tarkoituksenmukainen toteuttamistapa esityksen tavoitteille ja ne täyttävät unionin lainsäädännön vaatimukset.