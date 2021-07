Kevennetty karanteeni suututti, Boris Johnson siirtyi tavalliseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Päivittäisiä koronatestejä ei koettu riittävän oikeudenmukaiseksi.

Britanniassa pääministeri Boris Johnson ja valtiovarainminsteri Rishi Sunak ovat päättäneet siirtyä kymmenen päivän tavanomaiseen omaehtoiseen karanteeniin, kertoo The Independent.

Johnson ja Sunak saivat altistuksen koronaan sairastuneelta terveysministeri Sajid Javidilta.

Ministerien oli alunperin tarkoitus välttää täyskaranteeni osallistumalla julkisen terveydenhuollon NHS:n kokeiluun, jossa he olisivat voineet hoitaa työasiansa valvotusti ja ottaneet joka päivä tarkan koronatestin, jolloin karanteeni olisi ollut voimassa ainoastaan vapaa-ajalla. Johnson on itse sairastanut koronan jo vuosi sitten keväällä.

Arvostelijoiden mukaan satojen tuhansien tavallisten brittien on täytynyt noudattaa pakollista kymmenen päivän karanteenia, eikä eliitillä pitäisi olla erilaisia sääntöjä, kertoo The New York Times.

Britannian koronapuhelinsovellus hälytti viime viikolla yli puolella miljoonalla kansalaisella. Reaktiot näyttävät saaneen ministerit muuttamaan mielensä.

NHS:n kokeilu on Britanniassa meneillään kahdellakymmenellä eri työpaikalla, mukaanlukien Heathrown lentokenttä, rautatiet ja rajavartiosto. Sen tarkoituksena on turvata henkilöstön määrä kriittisillä aloilla.