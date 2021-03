Kevät alkamassa ensi viikolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sää on muuttumassa ensi viikolla keväisemmäksi.

Forecan uuden kuukausiennusteen mukaan pääsiäistä kohti mennään tavanomaista lämpimämmässä säässä. Terminen kevät on mahdollisesti alkamassa ensi viikolla osassa Suomea.

Sääennusteiden mukaan ensi viikon keskilämpötila on Suomessa laajalti 1–3 astetta ajankohdan tavanomaisia lukemia korkeampi. Lämpimintä olisi maan länsipuoliskolla.

– Virtaus käy meillä ensi viikolla lännen ja etelän välistä, föhn-tuulellekin on mahdollisuus. Sää on lämpöistä ja eiköhän 10 plusastetta ilmesty paikoin mittariin viikon alkupuoliskolla, öisin on kuitenkin yhä laajalti pakkasta. Alkuviikolla idässä ja Lapissa voi olla vielä päivälläkin pakkaslukemia, mutta enimmäkseen ollaan plussalla, toteaa Forecan meteorologi Jenna Salminen.

Ennusteen mukaan etenkin etelän ja idän sademäärät ovat keskimääräistä vähäisempiä. Vähäiset sateet keskittyvät Lappiin.

Tämän hetken ennusteen mukaan näyttää siltä, että ns. terminen kevät saattaa olla vähitellen alkamassa, eli keskilämpötila on vakiintumassa yli 0 °C, mutta alle +10 °C.