Kevan johtaja: Työllistymiseen tarvitaan työttömän motivaatiota

Antti Rinteen hallituksen tavoite 75 prosentin työllisyysasteesta ei ole tavaton, mutta vaatii noin 60 000 työllistä lisää.

Kuntien eläkevakuutuksen Kevan toimitusjohtajan Timo Kietäväisen mukaan Antti Rinteen hallituksen tavoite työllisyyden nostamisesta 75 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä ei ole tavaton, mutta edellyttää työllisten määrän kasvua noin 60 000 hengellä. Suomen vertailumaista Ruotsissa ja Tanskassa on tätäkin korkeampi työllisyysaste.

– Tavoitetta arvioitaessa on hyvä muistaa, että viime vuoden aikana avoimia työpaikkoja oli keskimäärin lähes 50 000 ja niiden määrä on ilmeisesti tänä vuonna kasvanut. Haasteena on, etteivät työvoiman tarjonta ja kysyntä kohtaa, kirjoittaa Kietäväinen Kalevassa.

Kietäväinen penää muutosta käsityksiin työllisyydestä ja työttömyydestä.

– Tärkeää on myös muuttaa mustavalkoista ajatteluamme työhön: olemme joko töissä tai työttömiä, työkykyisiä tai työkyvyttömiä. On tunnustettava, että kaikkien työpanosta tarvitaan ja toimia sen mukaan.

Kietäväisen mukaan tarvitaan yksittäisen työttömän ongelmien ratkaisemiseksi yksityiskohtainen ja yksilöllinen työllistymissuunnitelma. Hänen mukaansas tällainen malli on käytössä myös Ruotsissa, Tanskassa ja Alankomaissa.

Ilman uskottavaa työllistymissuunnitelmaa ei ole työllistyminenkään uskottavaa.

– Uskottava etenemispolku olisi vahva motivaattori työttömälle omalta osaltaan sitoutua suunnitelman toteuttamiseen. Ilman työttömän motivaatiota eivät mitkään toimenpiteet tuota tulosta.