Keväästä ennustetaan lämmintä ja aurinkoista

Kevät saattaa alkaa tänä vuonna tavanomaista aikaisemmin.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut 5. helmikuuta pitkän ennusteen maalis–toukokuulle. Ennusteen mukaan tämä kolmen kuukauden jakso olisi Suomessa 1–2 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Myös helmikuusta ennustetaan tavanomaista lämpimämpää.

– Ennusteiden perusteella ero tavanomaista lämpimämpään suuntaan on suurin helmi- ja maaliskuussa, mutta myös huhti- ja toukokuussa on vuodenaikaan nähden lämmintä. Näyttää siltä, että keväästä on tulossa lämmin, aurinkoinenkin. Tämän ennusteen perusteella on mahdollista, että kevät etenisi keskimääräistä aikataulua etuajassa, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne ennusteessaan.

Pitkän ennusteen mukaan maalis–huhti–toukokuun keskimääräisessä suursääasetelmassa on laaja korkeapaine Manner-Euroopan yllä ja laaja matalapaine Suomen pohjoispuolella.

– Tällaisessa asetelmassa ilmavirtaus kuljettaa Suomeen ilmaa lännestä. Meillä vuorottelevat lauhan ilman virtaukset, sateet ja lyhyemmät kylmemmät aallot. Länsivirtaus on myös otollinen föhn-tuulitilanteille, jossa Suomeen virtaa ilmaa Norjan vuoriston yli. Sateet jäävät vuoriston rinteille. Suomeen virtaava ilma on hyvin kuivaa ja lämmintä, sää on jopa aurinkoista. Föhn-tuulitilanteet tuovat usein kevään suhteellisen lämpimän ilman aallot ja ensimmäiset 10 ja 15 asteen ylitykset, Joanna Rinne sanoo.

Meteorologi muistuttaa kuitenkin, että kolmeen kuukauteen mahtuu paljon erilaisia säätilanteita.

– Ennuste ei kerro, että yllä kuvattu sää jatkuisi kolme kuukautta yhteen menoon, mutta lauhaa ilmaa tuovia länsivirtaustilanteita, jopa föhn-tuulitilanteita, saattaisi ennusteen perusteella esiintyä enemmän kuin keskimääräisenä keväänä, Joanna Rinne toteaa.

Pitkän ajan säätilastojen mukaan terminen kevät alkaa Suomessa maan eteläosassa ja osassa länttä keskimäärin maaliskuun lopussa, maan keskiosassa laajalti huhtikuun alkupuoliskolla ja Lapissa laajalti huhtikuun loppupuoliskolla. Terminen kevät alkaa, kun vuorokauden keskilämpötilan katsotaan olevan pysyvästi nollan asteen yläpuolella.