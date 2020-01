Näin kevään veroilmoitukset jätetään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maa- ja metsätaloudenharjoittajat tekevät veroilmoituksensa ensimmäisinä.

Verohallinto on vahvistanut henkilöasiakkaiden ja toiminimiyrittäjien vuoden 2019 veroilmoitusten palautusaikataulun. Ensimmäisenä veroilmoituksen pääsevät antamaan maa- ja metsätaloudenharjoittajat sekä toiminimiyrittäjät maalis- ja huhtikuussa.

Suurin osa suomalaisista tekee veroilmoituksensa toukokuussa. Kaikki veroilmoitukset voi nykyisin tehdä OmaVerossa.

Veroilmoitusten päivämäärät ovat seuraavat:

2.3.2020

– Metsätalouden veroilmoitus niillä Suomessa asuvilla metsänomistajilla, joilla ei ole maatalous- tai elinkeinotoimintaa

– Maatalousyhtymien maatalouden veroilmoitus

– Arvonlisäveroilmoitus, jos verokausi on kalenterivuosi. Myös arvonlisäveron maksun määräpäivä

– Hakemus energiatuotteen valmisteveron palauttamiseksi

2.4.2020

– Maatalouden veroilmoitus

– Maataloudenharjoittajien ja heidän puolisoidensa esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloista

– Toiminimiyrittäjien veroilmoitus yritystoiminnasta. Toiminimiyrittäjien ja heidän puolisoidensa esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloista

– Niiden metsänomistajien veroilmoitus, joilla on maatalous- tai elinkeinotoimintaa

– Elinkeinoyhtymien veroilmoitus

5.5.2020

– Palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyn veroilmoituksen ensimmäinen määräpäivä. Jos tiedoissa on täydennettävää tai korjattavaa, täydennykset pitää ilmoittaa tähän mennessä. Jokaisen oma henkilökohtainen määräpäivä näkyy omalla veroilmoituksella.

– Kiinteistöveroilmoituksen määräpäivä. Jos kiinteistötiedoissa on korjattavaa, korjaukset pitää ilmoittaa tähän mennessä.

12.5.2020

– Palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyn veroilmoituksen 2. määräpäivä. Jos tiedoissa on täydennettävää tai korjattavaa, täydennykset pitää ilmoittaa tähän mennessä.



19.5.2020

– Palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyn veroilmoituksen 3. määräpäivä. Jos tiedoissa on täydennettävää tai korjattavaa, täydennykset pitää ilmoittaa tähän mennessä.

OmaVeroa on kehitetty

Verohallinto kertoo kehittäneensä OmaVeroa edelleen, minkä ansiosta ilmoittaminen palvelussa on entistä helpompaa. Maa- ja metsätaloudenharjoittajille ja toiminimiyrittäjille tyypilliset, edellisenä vuonna vahvistetut menojäännökset, varaukset ja metsävähennyksen tiedot ovat OmaVeron veroilmoituspohjassa valmiina, mikä nopeuttaa ilmoituksen antamista. Vuosittain muuttuvien matkakustannusten korvausten euromäärät on viety OmaVeroon valmiiksi, ja maatalouden energiatuotteen valmisteveron palautushakemuksen voi niin ikään tehdä nykyisin OmaVerossa.

Maa- ja metsätaloudenharjoittajat, toiminimiyrittäjät sekä yhtymät saavat veroilmoituslomakkeet tammikuun loppuun mennessä joko postissa tai vain OmaVeroon, jos he ovat rekisteröityneet Suomi.fi-viestien käyttäjiksi. Tällöin he saavat sähköpostiinsa viestin, kun heitä koskevaa veroasiaa on OmaVerossa. Kaikkien veroilmoitukset ovat joka tapauksessa myös OmaVerossa. Veroilmoituksia täydennetään vain yhdessä paikassa, joko sähköisesti tai paperilla.

OmaVerossa maa- ja metsätalouden sekä elinkeinotoiminnan veroilmoitukset voi tehdä jo nyt. Jos asiakas antaa veroilmoituksen paperilomakkeilla, ilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään edellä mainittuina määräpäivinä.

Maataloudenharjoittajat, toiminimiyrittäjät ja heidän puolisonsa saavat esitäytetyn veroilmoituksen henkilökohtaisista tuloista sekä kiinteistöveropäätöksen maaliskuussa. Palkansaajille ja eläkeläisille ne tulevat maaliskuun loppupuolelta alkaen joko postissa tai pelkästään OmaVeroon. Jos asiakas on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, hän saa sähköpostiinsa herätteen, kun häntä koskevaa asiaa on OmaVerossa. Korjaukset kiinteistötietoihin voi tehdä OmaVerossa heti sen jälkeen, kun kiinteistöveropäätökset ovat tulleet.