Keuhkolääkäri huolestui: Nyt olisi hetki tarkistaa realiteetit

Keuhkolääkäri ja Helsingin yliopiston professori Marjukka Myllärniemi herättelee huomioimaan tiedot viime aikojen korona-altistumisista.

Myllärniemi viittaa Twitterissä tietoihin, joiden perusteella kouluissa ja oppilaitoksissa on elokuun alun jälkeen todettu olleen ainakin 560 altistumistilannetta koronavirukselle. Merkittävin osuus altistumisista on tapahtunut peruskouluissa.

– Hienoa dataa altistumisista. Nyt olisi hyvä hetki realiteettien tsekkaukselle. Iso osa altistumisista tapahtuu kouluissa ja suurin osa tartunnoista kotona. Johtopäätös?, Marjukka Myllärniemi toteaa.

Datan perusteella 10-20-vuotiaiden tartunnat riittävät yksin viemään Suomen tartuntojen määrän kasvuun. Sama ei toimi millään muulla ikäryhmällä. Myös alle 10-vuotiaiden tartunnat ovat kasvaneet nopeasti.

Toisessa tviitissään Myllärniemi pohtii maskien suosittelemista oppilaitoksissa.

– Noh, nyt tätä dataa alkaa tulla. Olisiko jo aika suositella maskeja koulussa? Hyvä halpa keino pitää yhteiskuntaa auki, hän toteaa.

Professori viittaa Yhdysvaltojen hallinnon korona-asiantuntijana tunnetuksi tulleen Anthony Faucin ja tutkijajoukon JAMA:n näkökulma-kirjoitukseen. Siinä muun muassa suositellaan laajaa maskien käyttöä ja kerrataan tietoja, joiden perusteella maskit estävät koronaviruksen leviämistä ja hillitsevät epidemiaa.

Faucin ja kanssakirjoittajien vahva kannanotto maskien laajan käytön järkevyydestä ja hyödyllisyydestä. Preventing the Spread of SARS-CoV-2 With Masks and Other “Low-tech” Interventions | Infectious Diseases | JAMA | JAMA Network https://t.co/CZyAxx3Rme

— Terhi Tapiainen (@TerhiTapiainen) November 1, 2020