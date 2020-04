Ketkä ovat voittajat ja häviäjät koronapelissä?

Asiantuntijat ruotivat pandemian poliittisia vaikutuksia.

Poliitikot ja kansainvälisen politiikan asiantuntijat arvioivat maailmanlaajuisen koronapandemian vaikutuksia politiikkaan ja suurvaltasuhteisiin The Guardianissa. Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Henry Kissinger on kehottanut maailman johtajia varautumaan koronaviruksen jälkeiseen maailmanjärjestykseen.

Useat tahot ovat jo tarttuneet Kissingerin kehotukseen.

– Tällä hetkellä kaksi kilpailevaa narratiivia valtaa alaa – yksi, jonka mukaan opetus on, että valtioiden on tehtävä yhteistyötä koronan nitistämiseksi, ja toinen, jossa opetuksena on että valtioiden on seistävä erillään suojautuakseen virukselta, arvioi ajatushautomo International Crisis Group.

Ajatushautomon mukaan koronakriisin keskellä käydään nyt kamppailua liberaalien ja illiberaalien valtioiden välillä siitä, kumpi ryhmistä selviytyy kriisistä parhaiten.

Harvardin yliopiston Stephen Walt uskoo koronakriisin poliittisten vaikutusten suosivan Aasian valtioita.

– Koronavirus tulee vauhdittamaan vallan ja vaikutusvallan siirtymistä lännestä itään. Etelä-Korea ja Singapore ovat vastanneet pandemiaan parhaiten, ja Kiina on ensivirheiden jälkeen hoitanut jälkipyykin hyvin. Euroopassa ja Yhdysvalloissa viranomaiset ovat toimineet hyvin skeptisesti, ja lännen brändiä todennäköisesti heikentäen, Walt arvioi Foreign Policy-lehdessä.

Kuuluisa valtiotieteilijä Francis Fukuyama ei tähän arvioon yhdy.

– Kriisintorjunnan suuri jakolinja ei tule olemaan autokratioiden ja demokratioiden välinen. Tärkein tekijä ei ole hallintojärjestelmän luonne, vaan valtion kapasiteetti ja ennen kaikkea luottamus valtioon, Fukuyama uskoo.

Monet asiantuntijat ovat arvostelleet EU:n heikkoa varautumista koronakriisiin, ja vääntö unionin taloudellisista tukitoimista on aiheuttanut eripuraa jäsenvaltioiden kesken.

Myös Yhdysvaltain ja maan presidentti Donald Trumpin toimintaa koronakriisissä on arvosteltu kaoottiseksi. Korona voi osoittautua jopa Yhdysvaltain ”Sueziksi”, arvioi EU:n ulkopoliittisen korkean edustajan Joseph Borrellin neuvonantaja Nathalie Tocci.

Vuoden 1956 Suezin kriisin katsotaan päättäneen Iso-Britannian ajan maailmanlaajuisena suurvaltana.