Keskustayrittäjä kokoomuksen aluevaaliehdokkaaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja on toiminut myös merkittävissä kunnallispolitiikan tehtävissä.

Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Anne Niemi lähtee kokoomuksen ehdokkaaksi Etelä-Pohjanmaan aluevaaleihin. Hän on kokoomuksen listalla sitoutumattomana ehdokkaana.

– Yrittäjyys on tietysti yrittäjyysmaakunnan kivijalka ja kantava voima. Haluan olla vahvistamassa pk-yritysten toimintaedellytyksiä hyvinvointialueilla, Niemi sanoo tiedotteessa.

Hän on toiminut aikaisemmin keskustassa Vimpelin kunnanvaltuuston sekä kunnanhallituksen puheenjohtajana, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksessa sekä Seinäjoen Terveysteknologiakeskus Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Y-talon puheenjohtajana. Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajaksi hänet valittiin lokakuussa 2020.

Niemi on kolmannen polven yrittäjä, jolla on vahva kokemus yritystoiminnasta ensin elintarviketeollisuudessa ja sittemmin pääomasijoituksesta metalliteollisuudessa. Hänen mielestään nykyinen sote-uudistus on lähtenyt liikkeelle liian kovalla julkisen sektorin painotuksella.

– Laadukkaat ja tehokkaat palvelut kansalaisille pystytään tuottamaan vain siten, että pk-yritykset otetaan aidosti mukaan palvelutuotantoon.