Keskustaveteraani tuohtui vihreistä: Tämä on erittäin raskauttavaa

Keskustan veteraanipoliitikko Sirkka-Liisa Anttila pitää vihreiden toimintaa hallituksessa tuomittavana.

Hänen mukaansa keskustan tulisi syksyllä harkita vakavasti sitä, jatkaako se vihreiden kanssa samassa hallituksessa.

– Syksyllä Keskustan harkittava vakavasti tällaisen hallitusyhteistyön järkevyyttä, jossa yhdellä puolueella on täysin omaa politiikkaa EU:n vaikuttamista myöten, Sirkka-Liisa Anttila toteaa Twitterissä.

– Tämä on erittäin raskauttavaa Suomen kansallisten etujen näkökulmasta. Näin emme voi jatkaa, se on varma!, Anttila jatkaa.

Keskustaveteraanin kommentti liittyy puolueen varapuheenjohtajan Petri Honkosen tiistaina julkaisemaan tiedotteeseen, jossa Honkonen moitti vihreitä keskustan ja SDP:n julkisesta haukkumisesta. Honkosen mukaan ”,ediaoperaation tarkoitus lienee mysteeri myös vihreille itselleen, koska hallitus on jo sopinut linjastaan”.

– Vihreä kesäteatteri on kääntynyt puskafarssin puolelle, Honkonen totesi keskiviikkona.

EU:n komissio julkaisee ”fit for 55” -ilmasto- ja energiasäädöspaketin tänään keskiviikkona.

Syksyllä Keskustan harkittava vakavasti tällaisen hallitusyhteistyön järkevyyttä, jossa yhdellä puolueella on täysin omaa politiikkaa EU:n vaikuttamista myöten, Tämä on erittäin raskauttavaa Suomen kansallisten etujen näkökulmasta. Näin emme voi jatkaa se on varma!

— sirkka-liisa.anttila (@sirkka_anttila) July 14, 2021