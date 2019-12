Keskustavaikuttaja LM:lle: Puoluejohdolla näytön paikka

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pekka Perttulan mukaan keskustalla on syytä rohkeaan itseanalyysiin.

Keskustan entinen puoluesihteeri Pekka Perttula sanoo keskustan identiteetin olevan hukassa, uutisoi Lännen Media.

Helsingin Sanomien lauantaina julkaisemassa gallupissa suomalaisista enää 11,1 prosenttia olisi äänestänyt keskustaa. Pudotusta edelliseen mittaukseen oli 0,6 prosenttiyksikköä.

Perttulan kaipaa keskustalta perusteellista itseanalyysiä.

– Nyt on rohkea itseanalyysin paikka. Keskusta ei ole uskaltanut sitä tehdä, ja se on yksi syy, miksi keskusta on tässä tilanteessa. Pitää uskaltaa tehdä ja arvioida pidemmältä aikaväliltä puolueen toimintaa ja syvää identiteettiä. Siltä pohjalta pitäisi sitten lähteä valamaan perustaa uudelleen, Perttula sanoo.

Perttulan mukaan kansalaiset eivät tällä hetkellä edes tiedä, mitä keskusta on. Hän epäilee myös, mahtaako sitä tietää keskusta itsekään.

Perttula uskoo, että spekulaatiot puolueen puheenjohtajan vaihtamisesta tulevat nykyisillä kannatusluvuilla vääjäämättä esiin.

– Puoluejohdolla on nyt näytön paikka, mutta pikavoittoja heiltä ei kukaan odota, Perttula sanoo.

Perttulan mielestä puheenjohtaja Katri Kulmunin itseluottamus on ollut hiukan hukassa. Perttulan mielestä puolueen johdon kuva puoluetoiminnasta on jäänyt turhan ohueksi.

– Parempaankin Katri olisi varmaan pystynyt. Jos luodaan odotus, siihen pitäisi pystyä vastaamaan. Joskus tulee mieleen, että nyt vallassa olevan kaartin kohdalla kuva puoluetoiminnasta rakentuu viimeisen 15 vuoden perusteella, ja se kuva on jäänyt vähän ohueksi. Ei nähdä sitä, että puolue itsessään olisi merkittävä keskustelun foorumi ja asioiden yhteen sovittaja, Perttula sanoo.