Keskustasta vaatimus turkistuotannon kasvattamiseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustaedustajaien mukaan Suomella on mahdollisuus ottaa Tanskan paikka turkisten tuotannossa.

Keskustan kansanedustajat Mikko Kärnä ja Mikko Savola ovat jättäneet toimenpidealoitteen koskien turkistuotantoalan toimintaedellytysten parantamista sekä minkkien määrän ja alan viennin arvon kasvattamista. He vaativat hallitusta toimiin turkistuotantoalan kasvattamiseksi.

Kärnän ja Savolan mukaan Suomella on käsissään ainutlaatuinen mahdollisuus kasvattaa viennin arvoa lisäämällä turkisten tuotantoa.

He toteavat, että koronapandemian myötä Euroopan suurin minkkiturkkien tuottaja Tanska määräsi maan minkkikannan lopetettavaksi, kun minkkitarhalla todettiin koronaviruksen uusi muunnos.

– Päätöksen seurauksena Tanskassa lopetettiin viime vuonna noin 17 miljoonaa minkkiä ja turkistarhaus kiellettiin vuoden 2021 loppuun. Tanskan alas ajetun tuotannon kysyntä suuntautuu uusille markkinoille ja Suomen on mahdollista ottaa Tanskan paikka, Kärnä ja Savola sanovat.

Edustajien mukaan alan vaikutus voi parhaimmillaan nousta merkittäväksi maaseutujen elinvoiman mahdollistajaksi.

– Turkisala tuo Suomeen vuosittain merkittävästi vientituloja. Vuonna 2019 viennin arvo oli alan (FIFUR) tilastojen mukaan 312 miljoonaa euroa. Parhaimmillaan viennin arvo on ollut 810 miljoonaa euroa vuonna 2013. Turkiselinkeinon suora työllisyysvaikutus on Suomessa alan mukaan 4030 henkilöä. Turkisala tuottaa veroja ja sosiaalivakuutusmaksuja Suomeen 119 miljoonaa euroa. Nämä luvut on mahdollista viisaasti toimimalla moninkertaistaa, Kärnä ja Savola sanovat.