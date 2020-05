Keskustasta vaaditaan maakunnallisia koronarajoituksia

Joonas Könttä pitää perusteltuna siirtyä maakuntakohtaisiin koronarajoituksiin.

Kansanedustaja Joonas Köntän (kesk.) mielestä yhteiskunta voisi olla avoimempi niissä maakunnissa, joissa koronavirustilanne on hallinnassa.

– Mielestäni olisi enemmän kuin perusteltua, että siirtyisimme maakuntakohtaiseen harkintaan koronavirustilanteen hoitamisessa. Tilanne on erilainen eripuolella Suomea. Siksi lääkkeenkin tulisi olla erilainen. Yhdet säännöt koko maahan eivät ole kaikkein järkevin toimintamalli, hän sanoo.

Esimerkiksi Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa koronavirustilanne on pysynyt maltillisena. Köntän mukaan tilanne mahdollistaisi esimerkiksi ravintoloiden vapaamman aukiolon näissä maakunnissa.

– Avataan yhteiskuntaa siellä missä se on mahdollista ja kiristetään rajoituksia siellä, missä se on tarpeen. Rajoitusten on oltava perusteltuja ja punnittuja, jotta logiikka rajoitusten takana on mahdollisimman ymmärrettävää. Nyt yhdet säännöt koko maahan herättävät kysymyksiä ihan perustellusti, Könttä arvioi.