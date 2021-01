Keskustasta raju tyrmäys työllisyystoimelle – ”kuolleen ruumiini yli”

Keskustan kansanedustaja Mikko Savola torjuu Twitterissä työ- ja elinkeinoministeriön tutkijaryhmän ehdotuksen kotihoidontuen poistamisesta. Helsingin Sanomat uutisoi keskiviikkona, että tuen poisto on valikoitumassa riippumattomassa tutkijaryhmässä keskeiseksi keinoksi kohentaa työllisyyttä.

– Lapsiperheiden kurittaminen on totaalisen väärä tie työllisyyden parantamiseen. Tapahtukoon tämä vain sen kuuluisan ”kuolleen ruumiini yli”, Mikko Savola toteaa Twitterissä julkaisemassaan päivityksessä.

HS:n tietojen mukaan ministeriön työryhmä katsoo, että kotihoidontuen poisto voisi lisätä erityisesti naisten työllisyyttä. Työllisyysvaikutus on sen arvion mukaan noin 10 000 lisätyöllistä.

Nykyisellään tuki koostuu noin 340 euron hoitorahasta ja enintään runsaan 180 euron hoitolisästä. Se maksetaan kotiin jäävälle vanhemmalle enintään kolmen vuoden ajan nuorimman lapsen syntymästä. Tuen suuruus voi vaihdella alle kouluikäisten lasten mukaan.

Keskustassa on aiemmin vastustettu jyrkästi tuen poistamista. Savolan mukaan toimi ei ole perusteltu.

– Annetaan perheiden valita. He itse tietävät mikä on paras tapa lapset hoitaa, Savola sanoo.

Lapsiperheiden kurittaminen on totaalisen väärä tie työllisyyden parantamiseen.Tapahtukoon tämä vain sen kuuluisan ”kuolleen ruumiini yli”.Annetaan perheiden valita. He itse tietävät mikä on paras tapa lapset hoitaa.#kotihoidontuki #lapsiperheet #keskusta https://t.co/XbxCspG5Gs

— Mikko Savola (@MikkoTSavola) January 6, 2021