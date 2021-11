Keskustasta muistutus vihreille: Lakien rikkominen on laitonta edelleen

Sisäministeriössä kaavaillaan oleskeluluvan myöntämistä vuosina 2015–16 ja sitä aiemmin Suomeen saapuneille turvapaikanhakijoille, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen ja tehneet sen jälkeen uusintahakemuksen tai useita hakemuksia. Heitä on noin 3 000.

Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö sanoo Ilta-Sanomille, että ”olisi hyvä keskustella siitä, millä ehdoilla ja edellytyksillä jumissa olevat ihmiset voisivat päästä jatkamaan elämäänsä” (Suomessa). SDP:n ja keskustan kansanedustajat eivät ole lämmenneet ajatukselle.

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä huomauttaa Twiitterissä Hyrkölle, että ”kyse on laittomasti maassa olevista”.

– Ja lakien rikkominen on laitonta edelleen. Erikoinen on kollegan nuotti lakien noudattamisen tärkeydestä, Könttä tviittaa.

