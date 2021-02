Keskustasta kiitosta oppositiopuolueille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajisto kiittelee oppositiota yhteistyöstä.

Suomen tautitilanne on pidettävä yhteistyössä hallinnassa ja oppositiopuolueille kuuluu kiitos, toteavat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajisto Antti Kurvinen, Eeva Kalli ja Hanna-Leena Mattila.

– Tautitilanne on pidettävä hallinnassa. Euroopan ja maailman esimerkit näyttävät, millaisia seurauksia hallitsemattomuudella pahimmillaan on. Siksi keskustan eduskuntaryhmä tukee rajoitusten väliaikaista koventamista sen tiedostaen, että ne ovat inhimillisesti ja taloudellisesti monille suomalaisille raskaita, he toteavat.

Heidän mukaansa etenkin lapset, nuoret ja perheet tarvitsevat yhteiskunnalta tukea.

– Kouluja ja harrastustoimintaa pitää pystyä avaamaan heti, kun se on mahdollista. Yhteistyössä on sitouduttava tukemaan lasten ja nuorten jaksamista ja mielenterveyttä nyt heti ja korona-ajan jälkeen.

Keskustan eduskuntaryhmä katsoo, että rajoituksista kärsiville yrityksille ennen muuta ravintola- ja tapahtuma-aloilla tulee nopeasti saada aikaan oikein kohdentuvaa tukea.

– Eduskunnan oppositiopuolueille perussuomalaisille, kokoomukselle, kristillisdemokraateille ja Liike Nytille kuuluu julkinen kiitos ja tunnustuskin tuesta vakavoituneen tilanteen edellyttämille toimenpiteille, vaikka yksityiskohdista on erilaisia näkemyksiä, Kurvinen, Kalli ja Mattila toteavat.

Heidän mukaansa suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia läpi vuosikymmenten on ollut sopimisen ja yhteistyön kyky. Tähän on pystytty etenkin maamme ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja onneksi myös tämän maailmanlaajuisen kulkutaudin aikana.

– Yhteistyö yli hallitus-oppositiorajan olisi Suomen ja suomalaisten etu myös tulevaisuuden isoissa asioissa, ennen muuta tämän maan saamisessa takaisin jaloilleen korona-ajan jälkeen. Suomen talous pitää saada kasvuun ja kuntoon samalla, kun kaikki suomalaiset ja koko maa on pidettävä mukana.