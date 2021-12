Keskustassa tympäännyttiin – ”erikoinen on SDP:n johdon epäluottamus”

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä ihmettelee SDP:n ulkopoliittisen johdon arvostelua F-35-hävittäjiä kohtaan.

– Erikoinen on SDP:n ulkopoliittisen johdon jälkipuhe ja epäluottamus @Puolustusvoimat osaamista kohtaan, Joonas Könttä kirjoittaa Twitterissä.

– Itsensä asettaminen maan parhaiden puolustusasiantuntijoiden yläpuolelle on melkoinen hännän nosto.

Hallitus kertoi perjantaina, että puolustusvoimien Hornetit korvataan yhdysvaltalaisilla Lockheed Martinin F-35A-monitoimihävittäjillä. SDP:n kansanedustajat, puolustus- ja ulkoasianvaliokunnan jäsenet Erkki Tuomioja ja Kimmo Kiljunen ovat arvostelleet päätöstä.

– Sen julkisen ja ei-julkisen tiedon perusteella, mitä kaikkien ehdokkaiden täyttämästä suorituskykyky- ja muista kriteereistä tiedän, olisin hallituksen päättäjänä esittänyt Gripenia tai muuta eurooppalaista ratkaisua, ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva Erkki Tuomioja kirjoitti Facebookissa lauantaina.

– Epäilen että tämä valinta osoittautuu kalleimmaksi ja saattaa osoittautua myös turvallisuuspoliittiseksi virheeksi. Mutta kansanedustajanahan minulta ei kysytä mielipidettä, kunhan vain hyväksyn laskun, hän päivittelee.

Kiljusen arvostelu kohdistuu hävittäjien määrään. Kiljusen mukaan Suomi ei olisi tarvinnut 64 hävittäjää, kun huomioidaan uusien F-35-hävittäjien suorituskyky.

– Olisimme voineet huoletta tilata 50–54 konetta, kun ne kerran ovat niin ylivoimaisia, ja säästää jopa puolitoista miljardia euroa. Valtiovarainministeriö on niin huolissaan julkisen talouden kestävyydestä, että ihmettelen, kuinka tätä säästömahdollisuutta ei huomattu laskea, Kiljunen sanoi HS:lle.

Ensimmäiset F-35-koneet toimitetaan Suomeen vuonna 2026. Suomessa F-35-järjestelmä korvaa Hornet-kaluston hävittäjälennostoissa vuosina 2028 ja 2030.

Suomen hankintaan kuuluu 64 F-35A Block 4 -monitoimihävittäjää, mittava ja monipuolinen Suomen olosuhteisiin mukautettu aseistus sekä tarvittavat koulutus- ja ylläpitoratkaisut, muut liitännäiset järjestelmät sekä ylläpito- ja huoltopalvelut vuoden 2030 loppuun.

Finland Selects the F-35

The Finnish government chose the F-35 as the winner of the HX Program. By selecting the F-35, Finland gains a significant capability to ensure stability in the region. pic.twitter.com/mcjY5WMm1z

— F-35 Lightning II (@thef35) December 10, 2021